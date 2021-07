HMD Globalin Kiinan tuotepäällikkö: uusi Nokia-lippulaiva tulossa marraskuussa

HMD Globalin Zhang Yuechengin mukaan uusi Nokia-lippulaiva on tulossa sinkkujen päivänä, eli 11. marraskuuta.

HMD Globalin uusi lippulaivapuhelin on ollut huhujen kohde tasaisesti jo parin vuoden ajan, sillä edellisen lippulaivan valmistaja sai ulos alkuvuonna 2019. Nyt Kiinasta kantautuu kuitenkin uutisia valmistajan puhelinten ystäville – HMD Globalin Kiinan tuotepäällikkö Zhang Yucheng on maininnut uuden Nokia-lippulaivan olevan tulossa jo tänä vuonna.

Zhang Yucheng kertoi asiasta Weibo-palvelussa. Yuchengin mukaan puhelin tullaan julkaisemaan marraskuun 11. päivä, joka tunnetaan myös Singles Day -nimellä, eli näin kotimaisella kielellämme sinkkujen päivänä. Kyseessä on Kiinasta alkunsa saanut ja sittemmin myös Suomeen levinnyt ostospäivä, jolloin erinäiset kaupat tarjoavat tuotteitaan alehinnoin.

HMD Globalin uutta Nokia-lippulaivaa on odoteltu jo hyvä tovi ja huhuissa on pyörinyt niin Nokia 9.1- ja Nokia 9.2- kuin myös Nokia 9.3 -nimet, mutta mitään sen todellisempaa emme ole silmiemme eteen saaneet. Usean puhelinsukupolven yli jatkuneiden huhujen myötä uuden lippulaivan ominaisuuskattauksesta ei ole oikein mitään varteenotettavaa tietoa vielä spekuloitavaksi. Valmistaja on myös muuttanut sittemmin nimeämistään, joten 9-sarjalaista tuskin tulemme näkemään, vaan tuleva uutuus sijoittunee X-sarjaan.

