Dough julkisti Spectrum OLED -näytön ennakkotilattavaksi

Kotimaisesta Eve-Techistä ennen konkurssia irtautunut ja sittemmin nimensä Dough:ksi vaihtanut yritys lupaa näytön toimitusten alkavan ensi heinäkuussa.

Eve-Tech oli suomalainen yritys, joka yritti markkinoille taulutietokoneiden voimin. Konkurssiin päättynyt yritys poiki kuitenkin yhtiön seuraajien tuella suunnitellut Spectrum-näytöt, jotka jäivät elämään uuden Hong Kongiin perustetun Eve Distributionin kautta. Sittemmin Eve Distribution on vaihtanut nimensä ja tunnetaan nykyisin nimellä Dough. Doughin valikoimaan kuuluvat paitsi Spectrum-näytöt, myös V 2021 -taulutietokone, joka alun perin esiteltiin Eve V 2021 nimellä.

Doughin uusin yritys näyttömarkkinoilla on Spectrum OLED, joka perustuu nimensä mukaisesti OLED-paneeliin. 27” näyttö on varustettu 1440p-resoluution paneelilla, joka yltää maksimissaan 240 hertsin virkistystaajuudelle ja tukee Adaptive-sync-teknologiaa(FreeSync Premium Pro, G-Sync Compatible). G2G-vasteajaksi raportoidaan vaivaiset 0,03 ms. Tarkemmin kyse on LG:n W-OLED-paneelista.

Näytön paneeli on listauksen mukaan 10-bittinen ja kykenee siten 1,07 miljardin värin toistoon ja 98,5 %:iin DCI-P3-väriavaruudesta. Jokaisen näytön luvataan myös olevan kalibroitu valmiiksi. Kirkkaus on tyypillisesti 150 kandelaa neliömetriä kohden ja piikkiarvoksi ilmoitetaan 450 kandelaa, mutta 3 %:n alalla maksimissaan jopa 1000 kandelaa neliömetriä kohden. Näyttö on DisplayHDR True Black 400 -sertifioitu.

I/O-puolella on tarjolla DisplayPort 1.4, USB-C- ja kaksi HDMI 2.1 -liitäntää. USB-C-liitäntä tukee DP1.4 Alt Modea ja jopa 100 watin virransyöttöä esimerkiksi kannettavaan. Lisäksi mukana on USB-C-pohjainen hubi kahdella USB-C- ja kahdella USB-A-ulostulolla, jotka tukevat kukin 10 Gbps:n (USB 3.1 Gen 2) nopeutta. USB-C-ulostulot tukevat maksimissaan 15 ja USB-A-ulostulot 5 watin virransyöttöä esim puhelimelle. Mukana on myös KVM-kytkin useamman kokoonpanon hallintaan samoilla näyttöön kytketyillä oheislaitteilla sekä 3,5 mm:n stereoplugi kaiuttimille. Näyttö tukee myös Split-screen- ja Picture-in-Picture-tiloja useamman näyttösisääntulon samanaikaista käyttöä ajatellen.

Dough noudattaa Spectrum OLEDissa joukkorahoituskampanjoista ja aiemmista tuotteistaan tuttua mallia, jossa ensimmäiset asiakkaat saavat näytön muita edullisemmin. Näytön lähtöhinta Euroopassa on 749 euroa ja nousee lopulta aina 1199 euroon asti, kun näyttö saapuu virallisesti myyntiin ensi vuoden heinäkuussa. Myös ennakkotilausten toimitukset aloitetaan vasta tuolloin. Näytön hintaan ei lukeudu mukaan jalkaa, koska yhtiön mukaan heidän yhteisössään suurin osa käyttäjistä aikoo käyttää muuta VESA-yhteensopivaa jalkaa. Spectrum OLEDin virallisen jalan saa omakseen 99 eurolla.

Lähde: Dough