PNY paljasti GeForce RTX 4070 Ti:n tekniset ominaisuudet

PNY:n julkistamien tietojen mukaan GeForce RTX 4070 Ti on kirjaimellisesti uudelleennimetty RTX 4080 12 Gt.

NVIDIAn GeForce RTX 40 -sarja esiteltiin kolmen mallin voimin, mutta GeForce RTX 4080 12 Gt:n julkaisu päädyttiin lopulta perumaan sen saaman huonon palautteen vuoksi. Yhtiö myönsi itsekin nimeämisen menneen mönkään, sillä 12 Gt:n malli oli varustettu jopa täysin eri grafiikkapiirillä, kuin kauppojen hyllyille jo saatu RTX 4080 16 Gt.

Näytönohjaimen perumisen jälkeen netissä alkoi spekulaatio siitä, tulisiko näytönohjain lopulta myyntiin sellaisenaan uudella nimellä, etenkin kun NVIDIA oli luvannut korvata uusien pakettien valmistuskustannukset korteille.

PNY ehti julkaista verkkosivuillaan GeForce RTX 4080 12 Gt:n tarkat tekniset tiedot muutamia päiviä ennen kuin malli peruttiin. Nyt yhtiö on julkaissut sivuillaan kahden GeForce RTX 4070 Ti -mallin tekniset tiedot, jotka näyttäisivät nyt varmistavan, että ainut asia joka lopulta muuttui oli todella nimi. AD104-grafiikkapiirissä on käytössä 7680 CUDA-ydintä ja 192-bittinen muistiväylä, jonka jatkeena on 12 Gt GDDR6X-muistia.

Hintatiedoista ei ole vielä varmuutta, mutta NVIDIAn odotetaan pitävän teknisten ominaisuuksien lisäksi myös näytönohjaimen hinnan RTX 4080 12 Gt:lle ilmoitetussa 899 dollarissa. NVIDIAn Suomen sivuilla nähty 1129 euron hinta tuskin toteutuu kuitenkaan, sillä euro on sittemmin vahvistunut dollariin nähden jo ainakin yhden hintakorjauksen verran.

