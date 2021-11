Kuluttajariitalautakunta linjasi kalliin pelinäytön oletettavasta eliniästä

Kuluttajariitalautakunnan mukaan näyttöjen keskimääräiseksi oletettu elinikä on vähintään neljä vuotta, mutta kalliimpien mallien kohdalla on oletettavissa myös hieman pidempi elinikä.

Kuluttajariitalautakunta on antanut linjauksensa tietokoneen näytön kestoiästä. Kestoikä on tietyn tyyppisille laitteille oletettu elinikä takuuajasta riippumatta.

Kuluttajariitakunnan lausunto on annettu yleisesti näytöistä, mutta käsittelyssä olleessa tapauksessa kyse oli Asuksen PG279Q-näytöstä. Kuluttaja oli ostanut näytön 949 euron hintaan 20.10.2015 ja valmistaja myöntää näytölle 36 kuukauden takuun. Näyttö hajosi 17.7.2019 eli takuuajan jo päätyttyä.

Kuluttaja palautti laitteen myyjälle RMA-pyynnön kera virhevastuuseen vedoten. Näyttö otettiin tutkittavaksi ja myyjä totesi vian kuuluvan virhevastuun piiriin ja oli valmis hyvittämään näytöstä nykyarvon mukaan 98,85 euroa. Sitä ei korjattu eikä tarjottu vaihtoa uuteen vastaavaan, vaikka samaa näyttöä oli edelleen saatavilla. Kuluttaja oli vaatinut tapauksesta 400 euron hyvitystä, koska kalliin näytön voisi hänen mukaansa odottaan toimivan vähintään viisi vuotta normaalisti.

Myyjä kiisti kuluttajan vaatimukset, vedoten kuluttajariitalautakunnan vakiintuneisiin ratkaisukäytäntöihin perustuen tietokoneiden ja niihin rinnastettavissa olevien laitteiden oletettu käyttöikä on noin neljä vuotta. Myyjäliike oli laskenut 98,85 euron hyvityksen kohtuulliseksi, kun 949 euron alkuperäishinnasta vähennetään 3 vuoden ja 8 kuukauden käyttöhyöty. Asiakas myös hyväksyi hyvityksen liikkeen mukaan.

Lautakunnan ratkaisussa näyttöä ei rinnasteta tietokoneisiin vaan televisioihin, joiden oletettu käyttöikä on vähintään neljä vuotta. Lautakunnan mukaan kuluttajalla on ollut näytön korkean hinnan vuoksi aihetta olettaa, että kyseessä on normaalia selvästi laadukkaampi näyttö ja arvioi, että näytöllä olisi ollut odotettua elinikää jäljellä vielä noin neljännes. Tämän vuoksi lautakunta yksimielisesti suosittelee yhteensä 220 euron hinnanalennusta, josta voidaan vähentää jo maksettu alennus.

Lähde: Kuluttajariitalautakunta