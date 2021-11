Duckyn uutuusnäppäimistöt tarjoavat yksinoikeudella Cherryn uudet 65 gramman kytkentävoimalla varustetut tuntopisteelliset MX RGB Clear -kytkimet.

Ducky on julkaissut uudet One 3 -näppäimistöt, jotka ovat nimensä mukaisesti seuraajia vanhemmille Ducky One 2 -malleille. Mallisto koostuu kaiken kaikkiaan neljästä eri näppäimistöstä – 60-prosenttinen One 3 Mini, 65-prosenttinen One 3 SF, Tenkeyless-kokoinen One 3 TKL ja täysikokoinen One 3.

Näppäimistöt on varustettu kaksoisruiskuvaletuilla PBT-näppäinhatuilla, RGB-taustavalaistuksella, ääntä vaimentavilla vaahtomuovitäytteillä, hot-swap-vaihdettavilla kytkimillä ja irrotettavalla USB-C-kaapelilla. Näppäimistöjen pohjatassut tarjoavat kolme eri asentoa ja sisuskaluissa lepäävä piirilevy on kaksikerroksinen, minkä Ducky lupaa parantavan näppäimistöjen kestävyyttä. Ducky One 3 -mallit tukevat myös täyttä N-Key rolloveria.

Ducky One 3 -mallisto tarjoaa yksinoikeudella Cherryn uudet tuntopisteelliset MX RGB Clear -kytkimet 65 gramman kytkentävoimalla.

Ducky ei ole vielä paljastanut uutuusnäppäimistöjen hintoja tai tarkempaa myyntiintuloaikataulua, mutta todennäköisesti One 3 -sarja tullaan näkemään myös Suomessa ISO-Nordic-näppäinasettelulla kuten edeltäjämallitkin.

Lähde: Ducky