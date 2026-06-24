Lukijat päättävät, kuka voittaa EHA Reader Awards -palkinnot, joissa otetaan huomioon paitsi io-techin lukijoiden äänet myös kaikkien muiden EHA:n yhteistyökumppaneiden sivustojen lukijoiden arvioinnit.
EHA:n yhdeksän jäsenjulkaisua edustavat yli 20 miljoonan lukijan yleisöä ympäri Eurooppaa, mukaan lukien Technology Insider (Alankomaat), HardwareLuxx (Saksa), Hardware Upgrade (Italia), Geeknetic (Espanja), Lab501 (Romania), PurePC (Puola), Cowcotland (Ranska), io-tech (Suomi) ja KitGuru (Iso-Britannia).
EHA Reader Awards -palkintojenjakotilaisuus järjestetään tänä vuonna Gamescom-messuilla Kölnissä (26. – 30. elokuuta). Palkinnot jaetaan kunkin kategorian voittajille 25. elokuuta klo 19.00.
Kommenteista löydät kunkin kategorian ehdokkaat valmistajat. Jos jokin valmistaja puuttuu, ilmoitathan siitä kommenteissa. Kiitos.
Äänestys alkaa 8. heinäkuuta ja siitä uutisoidaan erikseen.
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