Jalapeño on puhtaalta pöydältä nimenomaan nykyisten ja tulevien kielimallien kiihdyttämiseen suunniteltu piiri ja sen luvataan tarjoavan selvästi kilpailijoita parempaa suorituskykyä per watti.

OpenAI on jo aiemmin kertonut valmistelevansa omaa tekoälypiiriään yhteistyössä Broadcomin kanssa. Nyt piiri on saatu valmiiksi ja ristitty Jalapeñoksi.

OpenAI Jalapeño on päättelytehtäviin suunniteltu tekoälykiihdytin tai yhtiön omia termejä lainaten älykkyysprosessori eli Intelligence Processor. Piirin kerrotaan olevan vain ensimmäinen monisukupolvisessa yhteistyössä, jossa yhdistyvät OpenAI:n suunnittelemat kiihdyttimet, Broadcomin fyysinen piirin toteutus ja verkkoteknologiat sekä Celestican osaaminen itse palvelinten puolella.

Tiedotteen mukaan OpenAI suunnitteli Jalapenñon alkuperäisestä suunnitelmasta valmiiksi tape-outiin vain yhdeksässä kuukaudessa. Sen uskotaan olevan tähän mennessä nopein aika, missä suorituskykyinen ASIC-piiri on saatu tehtyä valmiiksi modernille valmistusprosessille. Piirin kehityksessä käytettiin hyödyksi OpenAI:n tekoälymalleja ja se on suunniteltu puhtaalta pöydältä nimenomaisesti nykyisille ja tuleville tekoälymalleille eikä sitä ole rajoitettu vain yhtiön omiin kielimalleihin. Se kiihdyttää itse mallien pyöritystä, ei niiden opettamista.

Vaikka yhtiö ei paljastanut esimerkiksi sen tarkkoja mittoja, voidaan piikiekosta nähdä yksittäisten piirien olevan erittäin kookkaita. Tom’s Hardwaren analyysin mukaan kukin piiri rakentuu itse laskentasirun lisäksi kuudesta HBM-moduulista, yhdestä pienemmästä sirusta ja kahdesta rakenteellisesta tyhjästä piisirusta. Laskentasirun kooksi sivusto arvioi jopa noin 840mm2, mikä on lähellä valmistusprosessien mahdollistamaa maksimia, mutta muistuttaa sen olevan vain arvio verrattain heikkolaatuisesta kuvasta käyttäen HBM-moduuleita referenssinä.

Jalapeñon Engineering Sample -versiot ovat parhaillaan jo testikäytössä pyörittämässä oikeita nykypäivän tekoälymalleja ja saavuttaneen niiden kanssa suunnitellut kellotaajuudet ja virrankulutukset. Vaikkei piirin lopulliset suorituskykytestit ole vielä valmiita, kertoo OpenAI sen tarjoavan jo ajettujen testien perusteella selvästi parempaa suorituskykyä per watti, kuin kilpailijoiden tuoreimmat piirit.

Lähde: OpenAI