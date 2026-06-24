Vanhoja parempia aikoja henkivä beige minitornikotelo sisältää kosmeettisen 5,25" lerppuasemalta näyttävän suojalevyn, mutta siinä on myös oikeasti käytettävissä kolme 5,25" ulkoista asemapaikkaa.

SilverStone toi viime vuoden tammikuussa markkinoille retroteemaisen FLP-sarjan ensimmäisen FLP01- pizzalaatikkomallin muodossa. Sarja kasvoi vielä samana vuonna tornimallin FLP02:lla ja FLP03:kin ehti vilahtaa viime vuoden puolella Japanin EXPO 2025 -messuilla. Nyt FLP03 on julkaistu myös virallisesti.

SilverStone FLP03 jatkaa tuttua retroteemaa tällä kertaa mATX-kokoisena tornimallina. Kotelon etupaneeli on varustettu oikeaa tunnelmaa tuovalla virtakytkimellä, lukolla, kookkailla Reset- ja Turbo-painikkeilla sekä kaksinumeroisella vihreällä 7-segmenttinäytöllä. Mukana ovat myös vihreä virta-, oranssi Turbo- ja punainen kiintolevy-LED-merkkivalo. Yksikään niistä ei ole pelkkää kosmetiikkaa, vaan lukko estää virta- ja reset-painikkeiden käytön vahingossa ja Turbo-näppäin lyö kotelon tuulettimet täydelle nopeudelle. Se ei toki vastaa alkuperäistä Turbo-näppäintä, joka nimestään huolimatta oli tarkoitettu yleensä hidastamaan konetta vanhempia sovelluksia varten. 7-segmenttinäyttö näyttää tuulettimen PWM-nopeuden prosentteina ja merkkivalot kertovat kiintolevyn aktiivisuudesta ja onko Turbo-tila päällä vai ei, vaikka sen toki pitäisi olla ihan korvakuulollakin itsestään selvää.

Etupaneelista löytyy lisäksi kolme 5,25” asemapaikkaa, joista yhdessä on lerppuaseman näköinen suojalevy ja kaksi muuta noudattavat muun etupaneelin pystysuuntaista rakoteemaa. Vaikka lerppuasema on pelkkää kosmetiikkaa, 5,25”-laajennuspaikat eivät, vaan ne tukevat esimerkiksi optisia asemia tai jos haluaa käyttää kaikki kolme paikkaa, pystyasentoisia hotswap-kiintolevypaikkoja. Sisäpuolella käytössä on 5,25”-paikkoja lukuunottamatta varsin moderni asettelu, jossa virtalähde on erotettu omaan kammioonsa kotelon alaosaan.

SilverStone FLP03:n tekniset ominaisuudet:

Koko ja tilavuus: 220 x 456,3 x 483,6 mm, 48,5 litraa

Materiaalit: Teräs ja muovi

Emolevytuki: mATX, mini-ITX

I/O-paneeli (katossa): 1x USB-C, 2x USB-A 3.0, mikrofoni- ja kuulokeliittimet, kaksi ohjelmoitavaa painiketta

Lisäkorttipaikat: 5

Asemapaikat: Ulkoiset: 3x 5,25” + 1x 5,25” (ohjauspaneeli) Sisäiset: 1x 3,5”, 1x 3,5” x1/2,5” x2, 3x 2,5”

CPU-coolerin maksimikorkeus: 155-169 mm (GPU-tuki asennettuna ja ilman)

Näytönohjaimen maksimipituus: 413 mm, leveys 156-163 mm (GPU-tuki asennettuna ja ilman)

Virtalähdetuki: ATX 180-200 mm riippuen alakammion kiintolevykelkanpaikasta

Tuuletintuki: Edessä 1x 120/140/180 mm, esiasennettuna 180 mm Katossa 3x 120 mm / 2x 140 mm Takana 1x 120 mm (esiasennettu) Virtalähdekammion katto: 2x 120 mm

Jäähdytintuki: Edessä 120 / 140 / 240 / 280 mm (voi vaikuttaa 5,25” paikkojen käytettävyyteen) Katossa 120 / 140 / 240 / 280 /360 mm (voi vaikuttaa 5,25” paikkojen käytettävyyteen) Takana 120 mm



SilverStone ei kertonnut tiedotteessaan milloin kotelo tulee tarkalleen saataville. Sen veroton suositushinta Yhdysvalloissa on 179,99 dollaria ja värinä tietenkin klassinen beige.

Lähde: Lehdistötiedote