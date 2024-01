EKWB:n uusi Nucleus AIO CR360 Direct Die 1700 vaatii kaverikseen Intelin LGA 1700 -kantaisen prosessorin ilman lämmönlevittäjää.

Slovenian ylpeys EK Water Blocks eli tutummin EKWB on julkaissut CES 2024 -messujen yhteydessä jälleen uusia nestejäähdytystuotteita. Kenties mielenkiintoisin tai ainakin erikoisin niistä on uusi EK-Nucleus AIO CR360 Direct Die D-RGB – 1700.

EKWB:n uusi Nucleus AIO CR360 Direct Die on maailman ensimmäinen ns. korkattujen eli delidattujen prosessoreiden jäähdytykseen tarkoitettu AIO-cooleri. AIO-cooleri perustuu vahvasti aiemmin julkaistuun Nucleus AIO CR360 Lux -malliin, mutta sen pumppublokin kylmälevy on suunniteltu uudelleen sopimaan Intelin LGA 1700 -kannan prosessoreille ilman lämmönlevittäjää.

Yhtiön mukaan se on tehnyt yhteistyötä saksalaisen huippuylikellottaja Roman ’der8auer’ Hartungin kanssa uuden AIO:n parissa ja der8auerilla on ollut merkittävä rooli ainakin taustalevyn ja sirua suojaavan die guard -suojan kanssa. EKWB on tehnyt aiemminkin yhteistyötä der8auerin kanssa muun muassa oman prosessoreiden deliddaus- eli korkkaustyökalun merkeissä.

Nucleus AIO CR360 Direct Dien mukana tulee kaksi vaihtoehtoista kansilevyä, joista oletuksena on käytössä EKWB:n logolla ja pääkallolla varustettu versio. Toisena vaihtoehtona on tarjolla yksinkertainen musta kansi harjatun alumiinin tekstuurilla ja EKWB:n logolla. Kansi on käännettävissä 90° pykälin sopivaan asentoon, jotta logo ja/tai pääkallo ovat halutussa asennossa riippumatta siitä, missä asennossa AIOn blokkiyksikkö on prosessorin päälle asennettu. Kummankin kannen keskielementtiä ympäröi RGB-valonauha.

EKWB on varustanut AIO:n tukevilla sukitetuilla letkuilla. Letkujen sukitus on punottu erittäin ohuista alumiinilla päällystetyistä säikeistä, minkä luvataan parantavan sen kestävyyttä entisestään. Myös estetiikka on pysynyt mielessä, sillä yhtiö on lisännyt jäähdyttimen ympärille uudet sivupaneelit timanttileikatuin reunoin. Pelkästä estetiikasta ei kuitenkaan ole kyse, sillä niiden kerrotaan myös estävän ilmaa karkaamasta väleistä ohi jäähdyttimen.

Jäähdyttimen läpi puhkutaan ilmaan kolmen EK-Loop Fan FPT 120 D-RGB -tuulettimen läpi. Vaikkei tuulettimet ole nykytrendien mukaan johdottomasti liitettävissä toisiinsa, saa kaapelikaaosta hillittyä daisychain-tyyppisellä EK-OmniLink-johdotuksella. OmniLinkissä tuulettimet käyttävät 8-pinnistä MicroFit-liitäntää ja koko kolmikolta lähtee emolevylle vain yksi virta- ja RGB-johto.

EK-Nucleus AIO Direct Die 1700 saapu myyntiin maaliskuun puolivälin tienoilla, mutta se on ennakkotilattavissa välittömästi. AIO-coolerin hinta EK:n omassa verkkokaupassa on 202,90 euroa.

Lähde: EKWB