POC One jalostaa litteänä toimitettavien koteloiden ideaa liittämällä osat toisiinsa osittain jo tehtaalla, mikä lisää samalla niiden tukevuutta.

In Win on tyypillisesti esitellyt CES-messuilla mitä erikoisempia protoyyppi- ja konseptikoteloita, mutta tänä vuonna yhtiön tarjonta keskittyi jo tuotteistettuihin sarjoihin. Esillä oli sekä uusi POC-sarjan koottava kokoonpano että kaksi uutta jäsentä modulaariseen ModFree-sarjaan.

ModFree Mini tulee saataville kahtena eri versiona, Mod-II:na ja Mod-III:na. Kotelot erottaa toisistaan niiden koko, Mod-II on kooltaan ilman jalkoja 270 x 126 x 407 millimetriä ja Mod-III 270 x 126 x 507 mm, mutta muuten ne vastaavat täysin toisaan.

Molemmat tukevat Mini-ITX-emolevyjä ja ne on valmistettu teräksestä, muovista, alumiinista ja pähkinäpuusta. Pienikokoisina koteloihin sopii vain yksi 2,5” asema ja prosessoricoolerilla saa olla korkeutta korkeintaan 65 mm. I/O-liitännöissä on tarjolla yksi USB-C 3.2 Gen 2×2, kaksi USB-A 3.2 Gen 1:stä ja yksi 3,5 mm:n komboliitäntä.

Vaikka itse ModFree Mini on pieni, koko sarjan idea on modulaarisuus ja myös Miniä pääsee laajentamaan. Saataville tulee sekä Mod-II että Mod-III laajennusmoduuleita, mutta ainakin kuvien perusteella ne ovat myös keskenään yhteensopivia. Esimerkiksi kookkaat näytönohjaimet ja lisätallennustilat asennetaan laajennusmoduuleihin. ModFree Minin voi liittää myös osaksi kookkaampaa ModFree-koteloa, jolloin samaan koteloon saa useamman kokoonpanon.

Koottavan POC-sarjan uutuus tottelee nimeä POC One. Sarjan idea on minimoida rahtikuluja pakkaamalla kotelo litteäksi paketiksi, joka kootaan vasta käyttäjän toimesta perillä. POC One on uudistanut konseptia liittämällä osat valmiiksi toisiinsa saranoin. Paketti kulkee edelleen litteänä, mutta saranat helpottavat kokoonpanon kokoamista ja tekevät siitä yhtiön mukaan samalla selvästi tukevamman. Kotelo rakentuu 3 mm paksuista alumiinielementeistä sekä huurretuista pleksielementeistä.

POC One hyväksyy sisäänsä Mini-ITX-emolevyt ja sen sisään sopii maksimissaan 335 mm pitkät ja 62 mm paksut näytönohjaimet sekä maksimissaan 140 mm korkeat prosessoricoolerit. Asemapaikkoja on yksi yhdelle 2,5” asemalle. I/O-paneeli tarjoaa yhden USB-C 3.2 Gen 2×2 -liittimen, kaksi USB-A Gen 1 -liitintä sekä 3,5 mm komboliittimen. Kokoa kopalla on 302 x 210 x 411 mm ja se tulee saataville sekä hopeisen hohtoisena että mustana.

Lähde: In Win