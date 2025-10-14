Elgato mainostaa ensimmäistä tuoliaan ”studiokäyttöön”.
Corsairin omistama Elgato on esitellyt ensimmäistä tietokonetuoliaan, joka kulkee mallinimellä Embrace. Tuolia mainostetaan ”studiokäyttöön”, vaikka se soveltuukin sekä toimistotyöhön että kotikäyttöön huvi- ja hyötymielessä. Ulkoasultaan Embrace on pelkistetyn musta.
Embracessa on tarjolla useaan eri suuntaan säätyvät ”4D-käsinojat” sekä niin ikään säädettävät niska- ja alaselkätuet. Selkä- ja niskaosat ovat hengittävää verkkoa, kun taas istuinosa on jämäkkää vaahtomateriaalia tekstiiliverhoilulla. Selkänoja on myös kaadettavissa puolimakaavaan asentoon.
Elgato Embrace tulee saataville vielä tämän vuoden puolella. Tuoli on hinnoiteltu 500 euroon Elgaton verkkokaupassa.
