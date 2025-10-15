Uudet ominaisuudet eli FRED, AVX10, ChkTag ja ACE ovat tulossa käyttöön kaikissa x86-prosessoreissa kannettavista raskaisiin palvelimiin.

AMD ja Intel perustivat vuosi sitten x86 Ecosystem Advisory Group -yhteenliittymän ohjaamaan x86-arkkitehtuurin kehitystä ja yksinkertaistamaan ohjelmistojen kehitystä. AMD:n ja Intelin lisäksi yhteenliittymään kuuluvat Broadcom, Dell, Google, Hewlett Packard Enterprise, HP, Lenovo, Meta, Microsoft, Oracle ja Red Had sekä Tim Sweeney ja Linus Torvalds.

x86 Ecosystem Advisory Group eli EAG on saanut vuoden aikana tehtyä omien sanojensa mukaan merkittäviä edistysaskelia arkkitehtuurillisten ja teknisten ominaisuuksien yhteensovittamisessa koko alan edistämiseksi. EAG:n vuosipäivän kunniaksi se on nyt julkaissut ensimmmäiset uudet tekniset ominaisuudet, jotka on standardoitu osaksi x86-arkkitehtuuria.

FRED eli Flexible Return and Event Delivery lisää standardiin moderniksi kuvaillun keskeytys-mallin, joka pienentää viiveitä ja parantaa järjestelmätason ohjelmistojen vakautta.

AVX10 on valittu seuraavan sukupolven yleis- ja vektorikäskylaajennokseksi. AVX10 parantaa prosessoreiden suoritustehoa ja sen standardointi takaa yhteensopivuuden eri käyttöön suunniteltujen prosessoreiden välillä.

ChkTag eli x86 Memory Tagging on tietoturvaominaisuus, joka on suunniteltu estämään muistipuolen tietoturvaongelmia. ChkTag lisää rautatason käskyjä tunnistamaan rikkomuksia ja se on suunniteltu siten, että ChkTagia tukevat sovellukset ovat yhteensopivia myös prosessoreiden kanssa, jotka eivät käskyä tue.

ACE eli Advanced Matrix Extensions for Matrix Multiplication on puolestaan x86:n standardoitu tapa toteuttaa matriisilaskut, joita käytetään pääasiassa tekoälytehtävissä. Ominaisuus otetaan käyttöön kaiken tyyppisissä x86-prosessoreissa.

x86 Ecosystem Advisory Groupin toisen vuoden tavoitteet ovat kutsua mukaan lisää ohjelmistopuolen kumppaneita, arvioida lisää ISA- eli käskykantalaajennoksia, jotka tuottaisivat näkyviä hyötyjä asiakkaille, sekä tietenkin jatkaa koko käskykannan pidemmän aikavälin vakautta ja kehityksen ennustettavuutta.

