Langattomat uutuudet ovat jatkoa valmistajan vuoden 2022 Arctis Nova 7 -kuulokkeille.

SteelSeries on julkaissut muutaman vuoden takaisille Arctis Nova 7 -pelikuulokkeilleen päivitetyn Gen 2 -mallin. Kuulokkeista tulee saataville perusmalli PC:lle sekä PlayStationille ja Xboxille räätälöidyt P- ja X-mallit, kuten valmistajalta on nähty muutamissa muissakin kuulokkeissa. Alkuperäinen Arctis Nova 7 ei kuitenkaan P- ja X-variantteja tarjonnut.

Arctis Nova 7 Gen 2 muistuttaa muotoilultaan erehdyttävästi edeltäjäänsä, mutta mm. niiden akunkestoa on pidennetty 54 tuntiin aiemmasta 38 tunnista. Äänentoistosta huolehtivat neodyymimagneettiset kaiutinelementit ja puheen vastaanotosta ClearCast Gen 2 -mikrofoni. Kaksoismiksauksen ansiosta kuulokkeiden 2,4 gigahertsin yhteyttä voi käyttää samaan aikaan Bluetooth-yhteyden kanssa.

Lisäksi uutuus on yhteensopiva Arctis App -sovelluksen kanssa, joka tarjoaa mm. erilaisia ääniprofiileja eri peleihin. Arctis Nova 7 Gen 2 tulee kolmessa eri värissä, jotka ovat musta, valkoinen ja magenta. Kuulokkeet ovat heti saatavilla 200 euron suositushintaan.

Lähde: Sähköpostitiedote, Tuotesivut