Corsairin omistaman yhtiön uutuuksiin lukeutuu muun muassa harrastaja- ja miksei ammattimaisempiinkin projekteihin sopivat kolmessa koossa saataville tuleva "barebone-luokan" Stream Deck Module.

Corsairin talliin nykyisin kuuluva Elgato on esitellyt Comptuex-messuilla omia uutuuksiaan striimaajille. Päähuomion yhtiö ohjasi uuden ”Stream Deck Everywhere” -strategiaan ja sen ensiaskeliin.

Stream Deck Everywhen on tarkoitus laajentaa yhtiön medianäppäimistöjen kysyntää uusille markkinoille striimajien lisäksi. Sen ytimessä on uusi Stream Deck Module, uusi ns. barebones-tason modulaarinen ratkaisu, joka on tarkoitettu mahdollistamaan teknologian helppo integrointi osaksi harrastajien ja valmistajien omia projekteja. Stream Deck Modulet tulevat saataville 6, 15 ja 32 näppäimen versioina kulmikkaaseen alumiinikoteloon pakattuna.

Network Dock for Stream Deck on puolestaan uusi telakka, joka mahdollistaa Stream Deck -laitteiden hallitsemisen verkon kautta ja se tukee sekä perinteistä että Power over Ethernet -verkkoa.

Virtual Stream Deck on puolestaan ohjelmistopohjainen versio Stream Deckistä. Käytännössä se mahdollistaa erilaisten virtuaalisten näppäinten lisäämisen mihin vain työpöydälle. Se tukee hiirellä klikkaamisen lisäksi myös näppäinoikoteitä. Ohjelmisto tulee ensin Corsairin tiettyjä laitteita käyttäville asiakkaille, mutta saatavuus laajenee vähän myöhemmin kaikille.

Viimeinen uudistus koskee itse Stream Deck -laitteiden rakennetta. Yhtiö on kehittänyt uuden version näytöllisistä kytkimistään ja vaihtaneet vanhat kumikuvut saksimekanismiin. Uuden mekanismin liikerata on aiempaa lyhyempi ja toiminnan kerrotaan muutenkin tuntuvan herkemmältä.

Lähde: Elgato