FSR Redstone viittaa vuoden jälkimmäisellä puoliskolla julkaistavaan päivitykseen, joka lisää FSR-perheeseen Neural Radiance Caching- ja Ray Regeneration -teknologiat sekä päivittää ruutujen generoinnin tekoälyaikaan.

AMD on pitänyt oman Computex 2025 -keynote-esityksensä aiemmin tänään aamulla Suomen aikaa. Tapahtumassa saatiin odotetusti uusia näytönohjaimia, mutta yhtiö julkaisi samalla rykäyksellä myös uudet prosessorit. Keskitymme tässä uutisartikkelissa kuitenkin näytönohjainpuoleen.

AMD julkaisi Computexissa jo ennakkoon kiusoitellun Radeon RX 9060 XT -näytönohjaimen. Navi 44 -grafiikkapiiriin ja RDNA 4 -arkkitehtuuriin perustuva uutuus on varustettu yhteensä 32 Compute Unit -yksiköllä, mikä tarkoittaa samalla 32 säteenseurantakiihdytintä ja 64 tekoälykiihdytintä. GPU:n perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 2,53 ja 3,13 GHz ja GPU:n parina on 8 tai 16 Gt GDDR6-muistia 128-bittisen muistiväylän jatkeena. Näytönohjain käyttää PCIe 5.0 x16 -väylää ja sen TDP-arvo on 150-182 wattia.

Yhtiön mukaan Radeon RX 9060 XT 16 Gt tarjoaa AMD:n mukaan 15 % parempaa suorituskykyä per watti, kuin NVIDIAn GeForce RTX 5060 Ti 8 Gt. Lisäksi sen mainostetaan olevan keskimäärin 6 % nopeampi 40 pelin testipatteristolla.

Radeon RX 9060 XT:n suositushinta on 16 Gt:n muistilla 349 ja 8 Gt:n muistilla 299 dollaria, mikä kääntyy Suomen verokannalla noin 390 ja 330 euron luokkaan. RX 9600 XT -näytönohjaimet saapuvat myyntiin 5. kesäkuuta.

Toinen näytönohjainuutuus messuilla tottelee nimeä Radeon AI Pro R9700. Kyseessä on käytännössä ammattilaiskäyttöön tarkoitettu versio Radeon RX 9070 XT:stä 32 Gt:n muistilla terästettynä. AMD:n mukaan 32 Gt on optimaalinen määrä muistia tekoälymallien pyöritykseen paikallisesti ja näytönohjaimen tarjoavan sen myötä useissa malleissa satoja prosentteja parempaa suorituskykyä, kuin GeForce RTX 5080 16 Gt. Lisäksi AMD:n ajurit tukevat maksimissaan neljän näytönohjaimen linkittämisen toisiinsa, mikä tuo käytöön 128 Gt:n muistiavaruuden.

Monia saattaa kuitenkin kiinnostaa uusien näytönohjainten sijasta enemmän uudet teknologiat ja sitä varten AMD oli valmistautunut messuille FSR ”Redstonen” esittelyllä. Redstone-kehitysversio tuo FSR-teknologiaan mukaan Neural Radiance Caching ja Ray Regeneration sekä koneoppimiseen perustuvan version ruutujen generoinnista.

Neural Radiance Caching seuraa miten valo heijastuu kussakin tilanteessa ennustaakseen ja säilöäkseen epäsuoran valaistuksen tietoja, mikä keventää säteenseurannan kuormaa. Ray Regeneration puolestaan luo neuroverkkojen avulla pikseleitä, joita polunseurantalagoritmit eivät kyenneet hoitamaan kunnolla. Vastaavat ominaisuudet löytyvät jo NVIDIAn leiristä, jossa ne on todettu toimiviksi.

FSR ”Redstone” saapuu markkinoille vuoden toisen puoliskon aikana. Yhtiö kehaisi lisäksi, että kun Radeon RX 9060 XT saapuu myyntiin 5. kesäkuuta, on markkinoilla jo yli 60 FSR 4 -teknologiaa tukevaa peliä.

Lähde: AMD