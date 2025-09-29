Alun perin Computexissa esitellyt näppäimistöt tulevat saatavilla sekä langattomina että langallisina 100 %-, TKL-, 75 %- ja 60 % -versioina.

SilentiumPC tunnettiin aikoinaan coolerivalmistajana, jolla oli myös oheislaitebrändi SPC Gear. Brändit yhdistettiin vuonna 2022 ja niistä syntyi nykyisin tunnettu Endorfy.

Nyt Endorfy on julkaissut koko liudan uusia Thock V2 -näppäimistöjä. Yhtiö esitteli uutuuksiaan alun perin Computex-messuilla ja kehuu niiden parantavan edeltäjiinsä nähden käyttömukavuutta sekä tuovan mukanaan huipputason ominaisuudet. Thock V2 -näppäimistöistä tuotiin myyntiin täyskokoinen perusversio, TKL-versio, 75 %:n ja 60 %:n versiot sekä langattomat variantit jokaisesta.

Thock V2 -näppäimistöjen vankaksi kehuttua runkoa jäykistetään alumiinisella kansilevyllä. Rungon sisältä löytyy PORON-, EPDM- sekä IXPE-kerrokset ääntä vaimentavaa vaahtoa. Niiden luvataan minimoivan kytkinten kaikumisen ja ”onton” äänen tehokkaasti. Usein haastavalle välilyönnille on lisäksi lisätty omat silikonipehmusteet.

Näppäimistöt käyttävät tarkasta mallista riippuen oletuksena joko Endorfy Red- tai Gateronin kanssa kehitettyjä Endorfy Yellow -kytkimiä, mutta niiden piirilevyt tukevat kytkinten hot-swap-vaihtoa. Kummatkin kytkintyypit ovat lineaarisia ja esivoideltuja. Näppäimistöt ovat luonnollisesti RGB-valaistuja, jottei pelisuoritus jää kiinni laitteistosta.

Endorfy ei valitettavasti kerro tarkempia yksityiskohtia esimerkiksi näppäimistön USB- tai langattoman yhteyden päivitysnopeudesta. Langaton yhteys tukee joka tapauksessa sekä 2,4 GHz:n että Bluetooth-yhteyttä.

Näppäimistöjen pitäisi saapua myyntiin välittömästi, mutta niiden hintatasosta ei ole vielä tietoa. Eri näppäinasettelujen saatavuus vaihtelee tällä hetkellä malleittain, mutta saataville on verkkosivujen perusteella tulossa International ANSI-, Tsekki-, Unkari-, Italia-, Saksa- ja täkäläisille oleellisemmin Nordic-asettelut.

