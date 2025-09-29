PixelPipesin testiin saatu Voodoo 4440H eroaa alkuperäisestä Voodoo Graphicsista toisen TMU-piirin ja lisämuistin sekä FPGA-piirin avulla toteutetun HDMI-tuen verran.

3dfx:n Voodoo-näytönohjaimet pääsevät edelleen aika ajoin otsikoihin, kiitos edelleen aktiivisen harrastajayhteisön. Yksi aktiivisista harrastajista on SDZ, joka on julkaissut monia uudelleen suunniteltuja 3dfx-näytönohjaimia niin retroharrastajille kuin modernimpaankin käyttöön Voodoota haluaville. SDZ ei varsinaisesti valmista itse kortteja, vaan julkaisee niiden suunnitelmia muiden toteutettaviksi.

Alkuperäisessä Voodoossa oli käytössä yksi FBI- (Frame Buffer Interface) ja yksi TMU-piiri (Texture Mapping Unit), mutta arkkitehtuuri oli rakennettu tukemaan useampaa TMU-piiriä sekä Voodoo 2:n myötä kuluttajillekin tutuksi tehtyä SLI-teknologiaa (ScanLine Interleaving). 3dfx:n tytäryhtiönä uransa aloittanut ammattilais- ja arcadekäyttöön keskittynyt Quantum3D käyttikin tätä hyödykseen, sillä yhtiön valikoimasta löytyi aikoinaan mm. Obsidian 100SB-4440- ja 100SB-4440V, joissa oli yhdellä kortilla kaksi Voodoo Graphicsia kahdella TMU-piirillä SLI:ssä. Näytönohjain tuki peleissä 4 Mt:n muistilla varustetuilla varianteilla 640×480-resoluutiota, mutta markkinoilla oli myös 6 ja 8 Mt:n versioita, joilla maksimiresoluutio oli 800×600.

YouTube-kanava PixelPipes on saanut käsiinsä SDZ:n uudelleen suunnitteleman alkuperäisen Voodoo Graphics -näytönohjaimen. Koko piirilevy on luonnollisesti suunniteltu uudelleen, mutta merkittävimmät erot ovat kahden TMU-teksturointipiirin käyttäminen, enemmän muistia sekä FPGA-piirin avulla toteutettu HDMI-liitäntä. Näytönohjaimessa on muistia tavanomaisen 4 Mt:n sijasta 12 Mt, eli 4 Mt per FBI ja per TMU. Ylimääräisen muistin saa kytkettyä näytönohjaimelta pois käytöstä DIP-kytkimillä.

PixelPipes otti asiakseen testata SDZ:n Voodoo 4440H:ksi ristimää toteutusta käytännössä ja siinä samassa antoi vastauksen kysymykseen ”jätettiinkö suorituskykyä pöydälle”. Valitettavasti näytönohjain ei toimi Quantum3D:n ajureilla, joten Direct3D-pelejä ei testeihin saatu. Sen sijaan Glide-rajapinnalla näytönohjain toimii ja sen myötä saatiin myös testituloksia.

Testien perusteella Voodoo Graphics oli aikoinaan selkeästi prosessorirajoitteinen. Pentium-kokoopanolla suorituskyky ei käytännössä eronnut alkuperäisestä, mutta Pentium 3 700 MHz -kokoonpanolla tilanne oli täysin toinen. Testit ajettiin 640×480-resoluutiolla, mikä oli verrokkiversion maksimiresoluutio.

Quake pyörii PixelPipesin testissä alkuperäisellä Voodoo Graphicsilla 36,6 FPS:n nopeudella, kun Voodoo 4440H yltää jopa 57,3 FPS:n suorituskykyyn. Quake 2:ssa Voodoon suorituskyky tippui 26,3 FPS:ään, kun 4440H ylsi 38,6 FPS:ään. Epicin Unrealin Castle Flyby -demossa alkuperäinen Voodoo lyö tauluun 20,1 ruutua sekunnissa, kun 4400H yltää 32,2 FPS:ään. Unreal Tournamentin intron testissä Voodoo sai 26,1 FPS ja 4440H 36,8 FPS. PixelPipes ajoi testit samoissa peleissä 800×600-resoluutiolla pelkän 4440H:n voimin. Quakessa FPS oli 35,5, Quake 2:ssa 24 FPS, Unrealissa 19,4 FPS ja Unreal Tournamentissa 21,8 FPS.

Halukkaat harrastajat voivat ladata tarvittavat tiedostot oman Voodoo 4440H:n luomiseen suoraan SDZ-mods-sivustolta. Näytönohjaimeen tarvittavia piirejä on edelleen yleisesti saatavilla eBaysta ja vastaavista kauppapaikoista.

Lähde: Tom’s Hardware, SDZ-mods