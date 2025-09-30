Logitechin langaton uutuus tuo mukanaan mm. haptisen palautteen sekä uuden Actions Ring -painikkeen kustomoitavin pikatoiminnoin.

Oheislaitejätti Logitech on julkaissut uuden hiiren tuottavaan työhön. Uusi MX Master 4 tuo mukanaan haptiseen teknologiaan perustuvan, kustomoitavan palautteen, jonka kehutaan nopeuttavan ja selkeyttävän hiiren käyttöä ja siten työtehoa.

Logitech MX Master 4 noudattaa edeltäjästään tutulla muotokielellä, mutta hiiren sisään on saatu pakattua paljon uutta teknologiaa. Sen johtotähti on kustomoitava haptinen teknologia, joka antaa kouriin tuntuvaa palautetta esimerkiksi vierittäessä, navigoidessa ja valintoja tehdessä. Sen kerrotaan helpottavan erityisesti videoeditointia, erilaisia suunnittelutöitä sekä tietojenkäsittelyä. Tällä hetkellä haptinen palaute toimii Actions Ring -toiminnoissa, Smart Actions -toiminnoissa, eleissä ja pluginien avulla Photoshopissa, Lightroomissa ja Zoomissa. Lisäksi tuki Premiere Prolle on luvassa lokakuun aikana.

Lisäksi hiiren peukalotuesta löytyy uusi Actions Ring -painike, josta aukeaa kustomoitava valikko tärkeimpiin pikakomentoihin ja toimintoihin. Käyttäjä voi itse määritellä valikkoon haluamiaan sovelluskohtaisia toimintoja. Logitechin mukaan Actions Ring nopeuttaa pikatoimintojen käyttöä jopa kolmanneksella ja vähentää toistuvia hiiren liikeratoja ja siten käden rasitusta jopa 63 prosentilla.

MX Master 4:n silmänä toimii Darkfield High Precision -sensori, jonka DPI voidaan säätää 200-8000:n välille 50 DPI:n pykälin. Ergonomisesti muotoillusta löytyy pääpainikkeiden lisäksi yhteensä kuusi muuta painiketta ja klikkausten äänen luvataan olevan parhaimmillaan jopa 90 % pienemmät, kuin MX Master 3:lla. Vieritystarpeisiin hiirestä löytyy jopa 1000 rivin sekuntinopeuden mahdollistavat MagSpeed-rullat sekä perinteiseen että peukalovieritykseen.

MX Master 4 on langaton hiiri ja sen uuden antennin kerrotaan mahdollistavan jopa tuplasti paremman yhteyden, kuin aiemmilla malleilla. Sen mukana tulee USB-C-liitäntäinen Bolt-vastaanotin 2,4 GHz:n yhteyttä varten, mutta myös Bluetooth on tuettuna ja hiiri voidaankin yhdistää parhaimmillaan jopa kolmeen eri laitteeseen, joiden välillä voi vaihtaa nappia painamalla. Actions Ring -toiminnot ovat laitekohtaisia ja Options+-sovelluksen avulla käyttäjä voi lisäksi siirtää tiedostoja yhdistettyjen laitteiden välillä. Hiiren akun luvataan kestävän jopa 70 käyttötuntia ja pikalatauksen ansiosta se saa kolmen tunnin edestä toiminta-aikaa vain minuutin latauksella.

Logitech MX Master 4 tulee saataville PC:lle grafiitinharmaana ja Macille luonnonvalkoisena versiona. Kumpikin on hinnoiteltu Suomessa 139 euroon.

Lähde: Lehdistötiedote, tuotesivut