Yhtiön mukaan akvaariomallin kotelossa on haettu inspiraatiota 1960-luvun estetiikasta.

Puolan ylpeys Endorfy on laajentanut tuotekirjoaan uudella kotelolla ja sen mukana esitellyillä tuulettimilla. Yhtiön mukaan sen uudet Aquarius 8000 -kotelot hakevat inspiraatiota 60-luvun tyyleistä.

Endorfy Aquarius 8000 tulee saataville kahtena versiona: Corona ja Flex. Mallien ainut ero on Coronan mukana tulevat esiasennetut Corona 120 -tuulettimet. Corona 120 -tuulettimet tulevat saataville sekä normaaleina että Reverse-versioina ja niiden kaksi näyttävää RGB-valorengasta takaavat parhaan pelisuorituksen. Aquarius 8000 Coronaan on esiasennettu kolme Reverse-mallista ja yksi tavallinen Corona 120.

Aquarius 8000 -kotelot eivät häpeile koossaan. Niihin mahtuu jopa 280 mm leveät E-ATX-emolevyt, 450 mm pitkä näytönohjain-, 440 mm pitkä ATX-virtalähde ja ne tukevat 420 millimetrisiä jäähdyttimiä sekä kymmentä tuuletinpaikkaa. Ne tukevat myös virtaliittimet takapuolelleen siirtäneitä emolevyjä.

Kotelon lasinen etupaneeli kaareutuu kotelon vasemmalle kyljelle parhaiden näkymien takaamiseksi katselukulmasta riippumatta. Lasipaneelista löytyy kuitenkin sauma, sillä vasen kylkipaneeli on erillinen lasi. Kotelon I/O-liittimet on sijoitettu vasemman kyljen etuosaan.

Ilmankiertoon on panostettu tekemällä koko kotelon oikean kyljen etuosasta rei’itetty ja paikka tuulettimille tai jäähdyttimelle. Teema jatkuu kotelon rei’itetyssä takaseinässä ja kattopaneelikin on yhtä metalliverkkoa. Etupaneelin ja vasemman kyljen etupaneeli ovat nekin metalliverkon peitossa.

Endorfy Aquarius 8000 -koteloiden tekniset ominaisuudet:

Koko: 497x520x239 mm

Emolevytuki: mini-ITX, mATX, ATX, SSI-CEB, E-ATX (max 280 mm)

Asemapaikat: 3x 2,5”, 2x 3,5”

Lisäkorttipaikat: 7

I/O-paneeli: 1x USB-C, 2x USB-A, 3,5 mm audiokomboliitin

Virtalähdetuki: ATX (max 440 mm)

Näytönohjaimen maksimipituus: 450 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 179 mm

Tuuletinpaikat (Corona-versiossa esiasennettuna 3 x Corona 120): 10x 120 / 9x 140 mm Kyljessä 3x 120 tai 2x 140 mm Katossa 3x 120 tai 140 mm Pohjassa 3x 120 tai 140 mm Takana 120 tai 140 mm

Jäähdytintuki: Kyljessä max 280 / 360 mm Katossa max 360 / 420 mm Takana 120 mm



Endorfy Aquarius 8000 Corona ja Aquarius 8000 Flex saapuvat myyntiin välittömästi. Yhtiön tiedotteessa ei valitettavasti mainita hintaa. Corona 120 -tuulettimet tulevat myyntiin myös erikseen, mutta niidenkään hinnoista ei ollut puhetta.

Lähde: Lehdistötiedote (sähköposti), tuotesivut: Aquarius 8000 Corona, Aquarius 8000 Flex, Corona 120, Corona 120 Reverse