Uusi 600 Lite tarjoaa metallirakenteen sekä huomattavasti edeltäjästä kasvaneen akun.

Honor on julkistanut Suomen markkinoille uuden 600-sarjan mallistonsa ensimmäisenä mallina keskihintaisen 600 Lite -älypuhelimen, joka saapuu kauppoihin toukokuun alussa. Kyseessä on seuraaja vuosi sitten julkaistulle 400 Lite -mallille, joka on testattu aikanaan io-techissä.

Honor on vienyt 600 Liten rakennetta arvokkaampaan suuntaan, sillä laitteen kehys ja runko on nyt tyhjiötaottua alumiinia. Pienentyneen näytön sekä 1,23 millimetriin kavennettujen näytön reunojen myötä laitteen ulkomitat ovat pienentyneet mainittavasti. Paino sen sijaan on kasvanut 9 grammalla. Suojaluokitusta on parannettu edellisestä sukupolvesta IP66-tasoon ja edeltäjän tapaan puhelin on läpäissyt SGS:n 1,8 metrin pudotustestin.

AMOLED-näytön koko on siis pienentynyt tuuman kymmenyksellä, mutta sen resoluutiota on kasvatettu. Näyttö kykenee peräti 6500 nitin pistemäiseen kirkkauteen ja tarjoaa korkean 3840 Hz PWM-himmennystaajuuden. Järjestelmäpiiriksi on päivitetty viime joulukuussa julkaistu Mediatek Dimensity 7100 Elite -malli, joka tarjoaa edeltäjämallissa käytettyyn 7025-malliin nähden kaksi suorituskykyistä Cortex-A78-ydintä enemmän sekä eri grafiikkasuorittimen. Bluetooth-versio on päivittynyt uusimpaan 6.0-versioon.

Markkinoilla vallitseva muistikriisi on selvästi vaikuttanut myös 600 Liten muistivarustukseen, sillä edeltäjämalli 400 Lite oli tarjolla 256 Gt tallennustilalla, mutta 600 Litessä suomalaiskuluttajat joutuvat tyytymään 128 gigatavun tallennustilaan – mitä ilmeisimmin jotta hinta ei karkaa liian korkeaksi. RAM-muistin määrä on saatu pidettyä samana 8 gigatavussa.

Kamerapuolen kattaus on viime vuodelta tuttu, eli pääkamera käyttää 108 megapikselin sensoria ja sen parina on perustasoinen 5 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 16 megapikselin etukamera. Kuvaamista varten puhelimessa on myös Camera Button 2.0 -kamerapainike.

Laitteen akkukapasiteetti on kasvanut merkittävästi edeltäjästä, sillä 6520 mAh akkupaketti on noin 25 % edeltäjää suurempi. Myös SuperCharge-lataustehoa on kasvatettu 35:stä 45 wattiin.

Softapuolelta löytyy Anrdoid 16 -pohjainen MagicOS:n tuorein 10-versio, johon luvataan 6 vuotta versiopäivityksiä sekä tietoturvakorjauksia. Tekoälyominaisuuksia on tuotu Honorin kalliimmista malleista, kuten AI-pyyhekumitoiminto ei-toivottujen kohteiden poistamiseen kuvista, AI-luonti tekstintuotantoa ja -jäsentämistä helpottamaan, ”Hae ympyröimällä” suoraan käyttöliittymästä -pikahaku sekä AI-tekstitys -toiminto.

Honor 600 Liten tekniset tiedot:

Ulkomitat: 157,43 x 73,35 x 7,34 mm

Paino: 180 grammaa

Suojaus: IP66 & SGS Drop & Crush Resistance Certification

6,6″ AMOLED -näyttö, 1200 x 2600, 120 Hz, 2000 nit (HBM), 6500 nit (peak), 3840 Hz PWM-himmennys

Mediatek Dimensity 7100 Elite -järjestelmäpiiri (4×2,4 GHz Cortex-A78, 4×2 GHz Cortex-A55, Arm Mali-G610 MC2 GPU)

8 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa

5G, LTE, Dual SIM (nano&eSIM)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5)

Bluetooth 6.0 (BLE, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC5.0), NFC

GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo

Kolmoistakakamera: 108 megapikselin pääkamera (1/1,67″ sensori; 0,64 um pikselikoko), f1.75 5 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2

16 megapikselin etukamera, f2.45, LED-kuvausvalo

6520 mAh:n akku, USB-C 2.0, 45 W SuperCharge

Android 16, MagicOS 10 6 vuotta Android-versiopäivityksiä ja tietoturvakorjauksia



Honor 600 Lite tulee myyntiin 4. toukokuuta 399 euron suositushintaan, eli hinta on pompannut edeltäjästä tukevat 100 euroa. Suomessa tarjolle tulevia värivaihtoehtoja ovat Sprout Green sekä Velvet Black. Myynninaloituskampanjana Honor tarjoaa ilmaisen Honor Care+ -turvan, joka korvaa yhden näyttölasin ja/tai takakannen korjauksen veloituksetta ensimmäisten 12 kk aikana.

Lähde: sähköpostitiedote