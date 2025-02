Sulavien virtaliitinten piti olla historiaa 12V-2x6-virtaliitinten myötä, mutta todellisuus on osoittaunut valitettavasti oletuksen virheelliseksi.

GeForce RTX 40 -sarjan näytönohjainten julkaisun myötä netissä nähtiin lukuisia ongelmia, joissa 12VHPWR-virtaliitin näytönohjaimessa tai johdossa suli. Ongelmien piti olla historiaa uudemman 12V-2×6-liittimen myötä, mutta nyt GeForce RTX 50 -sarjan julkaisun myötä ongelmia on taas ilmennyt yksittäisillä käyttäjillä. 12V-2×6 lyhensi liittimen tuntopinnejä ja pidensi virtapinnejä, jonka pitäisi varmistaa liittimen toimivan vasta, kun se on kunnolla paikoillaan.

Ensimmäinen sulanut virtaliitin löytyi saksalaisen Reddit-käyttäjä ivan6953, joka havahtui ongelmiin pelatessaan Battlefield 5 -peliä ja haistaessaan palaneen käryä, jolloin hän sammutti tietokoneen välittömästi ja löysi sulaneet liittimet. GeForce RTX 5090 FE -näytönohjaimen tehonkulutus oli pelatessa arviolta 500-520 wattia. Käyttäjä on kokenut tietokoneenrakentaja ja täysin varma, että liitin oli paikoillaan asianmukaisesti. Hän oli käyttänyt samaa virtajohtoa aiemmin GeForce RTX 4090:n kanssa.

Yleisön onneksi ivan6953 asuu Berliinissä ja sai toimitettua näytönohjaimen, Asuksen ROG Loki 100W -virtalähteen ja vahingoittuneen Moddiy-merkkisen johdon Roman ’der8auer’ Hartungin tutkittavaksi. Virtalähteen päässä on käytössä vielä vanhempi 12VHPWR-liitin, mutta sen ei pitäisi tuottaa ongelmia ja testien mukaan tukee 600 watin kaapeleita kuten pitää. Monet käyttäjät syyttivät kolmannen osapuolen kaapelia, mutta itse kaapeli vaikutti Hartungin mukaan ihan normaalilaatuiselta. Ainut johtoon liittyvä ongelmakohta saattaisi olla pinnien pinnoitus, sillä Moddiyn kaapelissa on ilmeisesti sekä nikkeli- että kultapinnoite, kun liittimissä yleensä on vain nikkeli- tai tinapinnoite. Vaikka kulta itsessään on loistava pinnoite, Molexin mukaan eri metalleja ei pitäisi sekoittaa, vaan jos esimerkiksi näytönohjaimen virtaliittimessä on nikkelöidyt pinnit, tulisi myös virtajohdossa olla nikkelöidyt pinnit.

Hartung demonstroi ongelmia julkaisemallaan videolla omalla nestejäähdytetyllä GeForce RTX 5090 -näytönohjaimellaan, jossa yksi virtajohdoista oli kädellä koittaen kuuma. Mitatessa sen läpi kulkevaa sähkövirtaa, hän mittasi yksittäisen johdon kuljettavan jopa 23 ampeerin virtaa, mikä on selvästi enemmän, kuin mitä kaapelin luvataan kestävän. Muissa kaapeleissa virta oli luonnollisesti selvästi pienempi. Hartungin tapauksessa vika on todennäköisesti joko kuluneessa tai muutoin vioittuneessa johdossa, mutta se osoittaa ongelman olevan todellinen, vaikka ammattilainen varmistaakin johdon olevan hyvin paikoillaan. TechBBS-käyttäjä Astire puolestaan teki nopeasti laskut, jotka osoittavat muutaman milliOhmin eron johtojen resistanssissa oleva riittävä, jotta yhdessä johtimessa kulkee suhteettoman suuri virta muihin verrattuna.

Oman lusikkansa soppaan on iskenyt myös Buildzoid, joka avasi, miten eri virransyöttöratkaisut pyrkivät varmistamaan turvallisen toiminnan ja miten hänen mielestään NVIDIA on tehnyt liittimistä oma-aloitteisesti turvattomia. Vielä GeForce RTX 30 -sarjassa NVIDIA käytti kolmea sunttivastusta, jolloin jo kahden saman vastuksen läpi kulkevan johtimen virheellinen toiminta estää kortin toiminnan. RTX 4090:ssä ja useimmissa AIB-valmistajien RTX 5090 -malleissa on kaksi sunttivastusta, mutta kaikki linjat yhdistetään ennen niitä, joten teoriassa viisi kuudesta johtimesta voisi olla vahingoittunut ja kortti toimisi edelleen normaalisti, mutta luonnollisesti johto ylikuumenisi nopeasti ja voisi sulattaa liittimen. GeForce RTX 5090 FE:n tapauksessa toinen sunttivastuksista on vielä tiputettu pois kyydistä, mutta muutoin se on toiminnaltaan vastaava, eli viisi kuudesta voisi vahingoittua, eikä kortti välittäisi asiasta.

Huomionarvoista tässä kaikessa on kuitenkin myös se, että niin kauan kuin johdot tai liittimet on kytketty paikoilleen oikein, eikä niissä ole vaurioita, ei ylikuumenemis ja sulamisongelmia pitäisi ilmetä.

Keskustelu aiheesta käy kuumana TechBBS-keskustelualueella ja jatkamme tilanteen seuraamista.

Lähteet: VideoCardz, der8auer @ YouTube, Buildzoid @ YouTube