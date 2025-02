Projektin takaa löytyy kanadalainen Bitzero Blockchain, joka panostaa uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin datakeskuksiin.

Suomeen ollaan saamassa lähitulevaisuudessa uusi merkittävän luokan datakeskus. Kanadalaisen Bitzero Blockchainin uusi keskus tullaan rakentamaan Kokemäelle.

Bitzero Blockchainin uuden datakeskuksen kerrotaan olevan valmistuessaan jopa noin 500 megawatin luokkaa tehonkulutukseltaan. Ensimmäisen vaiheen on tarkoitus tuoda Kokemäelle ensin 10 miljoonaa maksava noin 10 megawatin datakeskus, jota tultaisiin laajentamaan ensin 100 megawattiin asti ja lopulta päästä 500 megawatin tavoitteeseen asti.

Projektin ensi askeleet on jo otettu, sillä yhtiö ja Kokemäen kaupunki ovat jo allekirjoittaneet sopimuksen noin 10 hehtaarin maa-alueesta sekä esisopimuksen 15 lisähehtaarin maa-alueesta. Sopimuksen myötä Bitzero Blockchain on jo maksanut kaupungille vajaat 750 000 euroa tontista ja varauksistaan.

Yhtiön toimitusjohtaja Mohammed Bakhashwain uskoo kyseessä olevan tällä hetkin suurin datakeskusprojekti Suomessa, mikä voi hyvinkin pitää paikkansa. Verrokiksi Suomen tämänhetkisistä datakeskuksista suurin on Googlen Haminassa sijaitseva 100 megawatin keskus.

Bakhaswainin mukaan Kokemäki on valikoitunut datakeskuksen kohteeksi, koska alueella on hänen mukaansa kestävää kehitystä, vihreää energiaa ja tulevaisuuden kasvua. Bitzero Blockchain kertoo olevansa ekologisesti kestäviin lohkoketju- ja HPC-laskentadatakeskuksiin keskittyvä yritys ja sillä on tällä hetkellä datakeskuksia Yhdysvalloissa ja Norjassa. Se pyrkii rakentamaan datakeskuksensa alueille, jossa on huomattavasti uusiutuvaa energiaa ja vakaa geopoliittinen tilanne.

Lähde: YLE