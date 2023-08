Fairphone 5 sisältää aiempaa enemmän vaihdettavia osia ja jopa kahdeksan vuoden ohjelmistotuen.

Fairphone on erottunut muista puhelinvalmistajista panostamalla ennen kaikkea ympäristöystävällisyyteen, eettiseen valmistusketjuun sekä helppoon huollettavuuteen. Yhtiö uskookin sen uuden Fairphone 5:n olevan maailman ympäristöystävällisin puhelin.

Fairphone varmistaa puhelintensa eettisen valmistuksen hankkimalla materiaalinsa mahdollisimman eettisesti kestävästi ja se maksaa myös kompensaatiomaksuja käyttämästään kullasta, hopeasta ja koboltista. Kompensaatiomaksut parantavat yhtiön mukaan pienien kaivosyhteisöjen ja käsityöläisten elämänlaatua ja työolosuhteita.

Yhtiö kehuu uuden Fairphone 5:n olevan 100 % elektroniikkajäteneutraali, sillä se kerää ja kierrättää 212 grammaa elektroniikkajätettä per valmistettu 212 grammaa painava Fairphone 5. Puhelimesta on saatu myös aiempaa modulaarisempi ja sille on tarjolla aiempaa laajempi valikoima varaosia, mikä pienentää sen jalanjälkeä entisestään. Fairphone 4:n yhdeksän modulaarisen osan sijasta 5:ssa on niitä yksitoista. Yhtiö nostaa esimerkeiksi vaihdettavista osista yksittäiset kameramodulit ja USB-C-latausliittimen, mutta jopa näytön läpi lyöty selfiekamera on vaihdettavissa.

Hieman erikoisesti Fairphone on päätynyt käyttämään puhelimessaan aivan toisille markkinoille suunnattua QCM 6490 -järjestelmäpiiriä, josta löytyy yksi Kryo Gold+ -ydin 2,7 GHz:n taajuudella, kolme Kryo Gold -ydintä 2,4 GHz:n taajuudella ja neljä Kyro Silver -ydintä 1,9 GHz:n taajuudella. Järjestelmäpiiri on ominaisuuksiensa puolesta lähintä sukua Snapdragon 778G(+) 5G -alustalle. Syy erikoiselle järjestelmäpiirille on peräti 8 vuoden ohjelmistotuki, joka saattaa jatkua vielä jopa 10 vuoteen mikäli kaikki sujuu suunnitelmien mukaan.

Fairphone 5:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 162 x 75,5 x 10,5 mm

6,46” 1224×2700 @ 90 Hz OLED -näyttö (vaihdettavissa), Gorilla Glass 5

Qualcomm QCM6490 -järjestelmäpiiri (8x Kryo 670, 6 nm)

8 Gt muistia, 256 Gt tallennustilaa + microSD-korttipaikka (SD 3.0 max 2 Tt)

5G Dual-SIM (yksi fyysinen, yksi eSIM), mmWave/Sub-6 GHz, aiempaa enemmän tuettuja taajuuksia

Wi-Fi 6E, BT 5.2 + LE, NFC, IP55

Takakamerat (vaihdettavissa): 50 megapikselin laajakulma (Sony IMX 800, f/1.88, 1/1,56” sensori, 1,0 µm pikselikoko, OIS, EIS) 50 megapikselin ultralaajakulma (Sony IMX 858, f/2.5, 1/2.51” sensori, 0,7 µm pikselikoko, 117°)

Etukamera: 50 megapikseliä, (JN1, f/2.45, 1/2.76” sensori, 0,64 µm pikselikoko, EIS) (vaihdettavissa)

4200 mAh akku (vaihdettavissa), 30W pikalataus, USB-C (vaihdettavissa)

Android 13, 8 vuoden päivitystuki

Fairphone 5 on ennakkotilattavissa välittömästi 699 euron suositushintaan. Se tulee saataville mattamustana, taivaan sinisenä sekä läpinäkyvin kuorin varustettuna versiona ja niiden toimitusten pitäisi alkaa 14. syyskuuta, joskin jo tässä vaiheessa aikaisin toimitusaika on 15. ja taivaan sinisenä puhelinta päästään toimittamaan vasta 29. syyskuuta. Fairphone 5:lle on myönnetty 5 vuoden takuu.

Lähde: Fairphone