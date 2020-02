Euroopan parlamentti äänesti yhteisen mobiililaitteiden latausliitännän puolesta

Applen aiemmin esittämästä vastustuksesta huolimatta Euroopan parlamentti äänesti torstaina voimakkaasti yhteisen latausstandardin puolesta. Euroopan komission on annettava uudet säännökset heinäkuun loppuun mennessä.

EU on pyrkinyt yhteisen lataustandardin muodostamiseen jo yli vuosikymmenen ajan. Vuonna 2009 EU saikin neljä mobiilialan suuryritystä (Apple, Samsung, Nokia, Huawei) allekirjoittamaan yhteisymmärryspöytäkirjan vuodesta 2011 lähtien markkinoille tulevien älypuhelinmallien latureiden yhdenmukaistamiseksi. Nyt Euroopan parlamentti on kuitenkin todennut, ettei vapaaehtoisuus ole toiminut ja säännöksille on tarvetta. Tammikuun puolenvälin tienoilla Euroopan parlamentti teki muutoksen lakiesitykseen, jonka myötä yhteisestä latausstandardista tulisi välttämätön kaikille puhelimille. Torstaina 30. tammikuuta Euroopan parlamentti äänesti erittäin selvällä erolla (582-40) yhteisen lataustandardin puolesta.

Yhteinen latausliitäntä helpottaisi EU-asukkaiden elämää, sillä tarve latureiden vaihtamiselle puhelinta vaihtaessa katoaisi kokonaan, mutta suurimpana tekijänä EU:n päätöksessä on ollut elektronisen jätteen vähentäminen. Vuonna 2016 elektronista jätettä muodostui maailmanlaajuisesti noin kuusi kilogrammaa henkilöä kohden, kun EU:n sisällä keskiarvo oli jopa 16 kilogrammaa asukasta kohden.

SunstainablySMART:in tekemän tutkimuksen mukaan suurin elektronisen jätteen lähde ei kuitenkaan ole latauspiuhat, vaan verkkovirta-adapterit itsessään. Uuden säännöksen myötä puhelinten mukana ei välttämättä toimitettaisiinkaan enää aina uutta laturia, vaan elektroniikkajätettä vähennettäisiin vanhojen latureiden uusiokäyttämisellä. Päätöslauselmassa korostetaan myös langattomia latureita keinona vähentää elektronista jätettä, mutta samalla nostetaan esiin myös tarve langattomien latureiden säännöstelylle, jotta ne olisivat ristiin sopivia kaikkien puhelinmerkkien välillä.

Torstain äänestyksen tuloksen seurauksena Euroopan komission on annettava uudet säännökset heinäkuun loppuun mennessä.

Valtaosa puhelinvalmistajista on jo pidemmän aikaa käyttänyt puhelimissaan USB Type-C -liitäntää ja Google vaatiikin Android-puhelimilta nykyisin tukea standardin mukaiselle USB Power Deliverylle. Kuitenkin valmistajien omat nopeimmat pikalataustatekniikat ovat yhä usein standardien ulkopuolelta. Siirtyminen yhteiseen standardiin vaikuttaisi kuitenkin todennäköisesti eniten Appleen. Apple on jo vuosien ajan käyttänyt puhelimissaan omaa Lightning-liitäntää, jonka käyttämisen tämä uusi säännös estäisi.

Applen vastasi jo edeltävällä viikolla vastustavansa yhteiseen latausstandardiin pakottavia säännöksiä perustellen sen tukahduttavan innovaatiota, minkä lisäksi se vastoin EU:n tavoitteita vain lisäisi jätettä Lightning-liitännäisten lisälaitteiden jäädessä hyödyttömiksi. On kuitenkin huomioitava, etteivät standardin mukaiset liitännät ole Applelle täysin tuntematon käsite ja yritys onkin siirtynyt esimerkiksi iPad-taulutietokoneissaan käyttämään USB Type-C liitäntää, minkä lisäksi kyseisen valmistajan puhelimet tukevat yleisen Qi-standardin mukaista langatonta latausta.

