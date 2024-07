AMD kertoi lisätietoja Zen 5 -arkkitehtuurista ja siihen perustuvista prosessoreista

AMD kertoi tulevista prosessoreistaan tietoja aiemmin Tech Day 2024 -tapahtumassa, mutta nyt julkaistut tiedot pureutuvat moniin yksityiskohtiin selvästi tarkemmin.

AMD piti hiljattain Tech Day 2024 -tapahtuman, jossa se kertoi lisää yksityiskohtia tulevista Zen 5 -prosessoreistaan. Kaikkea ei kerrottu kuitenkaan vielä tuolloin, vaan nyt yhtiö on julkaissut joukon lisädioja kertomaan lisää prosessoreidensa sielunelämästä.

AMD:n uusissa dioissa käydään läpi koko yhtiön tulevaa Zen 5 -tuoteperhettä ja pureudutaan tarkemmin työpöydälle tulevien Granite Ridge- ja mobiilipuolelle suunnattujen Strix Point -prosessoreiden ominaisuuksiin. Edellä mainittujen piirien lisäksi markkinoille ovat tulossa Zen 5 -arkkitehtuurin Turin-koodinimelliset Epyc-prosessorit. Zen 5 -arkkitehtuuria on suunniteltu käytettäväksi sekä 3 että 4 nanometrin luokan prosesseilla.

Kuten viime sukupolvessa opittiin, AMD lähestyy energiatehokkaita ja pienempiä ytimiä eri lähestymiskulmasta Inteliin verrattuna. AMD:n ”Zen Dense” eli c-merkinnällä varustetut versiot tarjoavat samat ominaisuudet ja IPC:n, kuin järeämmät Zen 5 -ytimetkin, mutta pienemmällä välimuistilla ja kellotaajuudella, mitkä auttavat pienentämään ydintä. Siinä missä Zen 4c -ytimet olivat jopa 35 % pienempiä kuin Zen 4 -ytimet, Zen 5c -ytimissä kokoa on saatu kutistettua vain 25 % ainakin tällä haavaa. AMD:n edustaja on kuitenkin varmistanut Tom’s Hardwarelle, että Zen 5c:tä saadaan kutistettua entisestään prosessoreille, joissa on pelkkiä Zen 5c -ytimiä ja että nykyiseen kokoon päädyttiin, koska se sopii käyttökohteeseen eli Strix Point -mobiiliprosessoreihin. Löydät yltä myös seikkaperäisen vertailun Zen 4- ja Zen 5 -arkkitehtuurien välillä.

Strix Pointeissa käytössä olevasta RDNA 3.5 -arkkitehtuurin muutoksista on oltu varsin niukkasanaisia tähän asti. Nyt yhtiö on paljastanut, että RDNA 3.5:ssä on yksi aiempaa kookkaampi Shader Engine, johon kuuluu nyt 8 WGP:tä eli 16 CU:ta, neljä RB+ ROP-yksikköä ja ”2 Mt GL2 Engine”, joka ei valitettavasti ole allekirjoittaneelle tuttu ilmaisu. Teksturointiyksiköt pystyvät nyt kaksinkertaiseen samplausnopeuteen ja myös point samplingia on kiihdytetty. Varjostinyksiköissä interpolaatio ja vertailutehtävät onnistuvat nyt niin ikään kaksinkertaisella nopeudella ja Scalar ALU tukee nyt liukulukuja. Grafiikkaydin ei myöskään enää kirjoita kertakäyttöistä dataa VGPR-rekistereihin. Myös rasterointipuolen toimintaa on tehostettu ja muistiohjain on saanut paranneltuja pakkausominaisuuksia sekä tuen LPDDR5-muisteille.

Samasta sirusta löytyy myös XDNA 2 -NPU eli -tekoälykiihdytin. Strix Pointin tapauksessa käytössä on neljä kahdeksan AI Engine -ytimen paketti, jolla on käytössään 1,6 kertaisesti omaa muistia. Yhtiön mukaan se kykenee tukemaan parhaimmillaan 50 TOPSia INT8- ja 50 TFLOPSia Block FP16 -tarkkuudella. Samanaikaisesti suorituksessa voi olla nyt kaksinkertaisesti tehtäviä ja yksiköt tukevat uuden Block FP16:n ohella myös Sparsity-ominaisuutta. XDNA 2:n kerrotaan olevan parhaimmillaan kaksi kertaa niin energiatehokas, kuin ensimmäisen sukupolven XDNA.

Siinä missä Phoenixissa kaikki prosessoriytimet olivat yhdessä ryppäässä, siirrytään Strix Pointissa kahden CCX:n taktiikkaan; neljä Zen 5 -ydintä ja 16 Mt L3-välimuistia ovat yksi CCX ja kahdeksan Zen 5c -ydintä ja 8 Mt L3 -välimuistia toinen CCX. PCIe-linjoja on edelleen karsitusti yhteensä vain 16 ja ne tukevat PCIe Gen 4 -nopeuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mahdollinen rinnalle asennettava näytönohjain saa vain kahdeksan linjaa, koska osa linjoista menee NVMe SSD -asemille. Yhtiön mukaan aiemman 20 linjan neljä viimeistä jäivät niin vähälle käytölle, ettei sille nähty riittävästi tarvetta enää.

Työpöytäpuolen Granite Ridgessä on puolestaan yksinomaan Zen 5 -ytimiä jaettuna kahteen kahdeksan ytimen ja 32 Mt:n L3-välimuistin CCD-siruun. CCD:t ovat yhteydessä Ryzen 7000 -sarjasta tuttuun IO-siruun, joka sisältää joistain väitteistä poiketen edelleen RDNA 2 -arkkitehtuurin 2 Compute Unit -yksikön grafiikkaohjaimeen. PCIe 5.0 -linjoja on niin ikään edelleen tutut 28, joista osa on varattu piirisarjayhteydelle.

Lähde: AMD, Tom’s Hardware