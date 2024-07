LG:n webOS-käyttöjärjestelmää pyörittävä uutuusnäyttö on sen ensimmäinen MyView Smart Monitor -malli, joka on varustettu leveän kuvasuhteen kaarevalla paneelilla.

Erityisesti televisioista ja näytöistä tunnettu LG on julkaissut uuden ”älynäytön” MyView Smart Monitor -tuoteperheeseensä mallinimellä 34SR65QC. 34-tuumaisen näytön kuvasuhde on tavallista leveämpi 21:9 ja sen paneeli on kaareva. 300 nitin kirkkauteen yltävässä VA-paneelissa on 3440 × 1440 pikselin WQHD-resoluutio ja 99 prosentin sRGB-värikattavuus. Näytön virkistystaajuudesta tai vasteajoista LG ei tiedotteessaan puhunut, mutta nykypäivän nopeimmista pelinäytöistä 34SR65QC jäänee melko kauas. Näyttö onkin tarkoitettu lähinnä työskentelyyn ja suoratoistopalveluiden käyttämiseen.

Älykkään 34SR65QC:stä tekee siihen asennettu webOS-käyttöjärjestelmä, jota LG hyödyntää myös televisioissaan. WebOS:ssä on valmiina tutut suoratoistopalvelusovellukset, mutta on mukana on myös hyötysovelluksia, kuten esimerkiksi sähköposti ja pilvitallennuspalvelut, joita voi käyttää suoraan näytöltä yhdistämättä sitä lainkaan tietokoneeseen. Tuettuna on myös AirPlay- ja Screen Share -ominaisuudet kuvan peilaamiseen näytölle suoraan älypuhelimelta. Näytön mukana tulee kaukosäädin, mutta se on yhteensopiva myös LG:n Magic Remote -televisiokaukosäätimen kanssa, jonka myötä näyttöä voi ohjata vaikkapa puhekomennoilla.

34SR65QC:n – jossa on kallistus- ja korkeussäätömahdollisuudet – lisäksi saataville tulee myös malli 34SR60QC pelkällä kallistussäädöllä. Myynti alkaa Yhdysvaltain ja Korean markkinoilla elokuun aikana ja muilla alueilla hieman tämän jälkeen. LG ei paljastanut tiedotteessaan näytön suositushintaa.

Lähde: LG