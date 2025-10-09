Fyysisten asiakirjojen rinnalle tuleva digilompakko toimii esimerkiksi vahvassa tunnistautumisessa koko EU:n alueella.

Euroopan unionin eIDAS-asetuksen (electronic identification, authentication and trust services) mukaista eurooppalaista digitaalista identiteettilompakkoa valmistellaan julkaistavaksi ensi vuoden lopulle. Suomessa sovellusta kehittää Digi- ja väestötietovirasto DVV. Sovelluksella on määrä esimerkiksi tunnistautua turvallisesti ja allekirjoittaa sähköisesti eri palveluissa tai esittää virallisia todistuksia viranomaisasioinnissa. DVV:ltä on kerrottu, ettei sovellus korvaa fyysisiä asiakirjoja, vaan tulee niiden rinnalle asiointia helpottamaan.

Digitaalinen lompakko ei myöskään korvaa muita sähköisen tunnistautumisen keinoja, vaan on yksi tapa lisää tunnistautua esimerkiksi pankkitunnistautumisen, mobiilivarmenteen ja kansalaisvarmenteen rinnalla. Lisäksi käyttäjä saa itse päättää, mitä tietoja vie identiteettilompakkoonsa, eikä tietoja tallenneta mihinkään keskitettyyn rekisteriin laajojen tietomurtojen riskin vuoksi.

Ensi vuoden lopussa julkaistavan identiteettilompakon rinnalla on määrä julkaista myös Poliisihallituksen kanssa kehitetty digitaalinen henkilöllisyystodistus, joka on rinnastettavissa fyysiseen passiin tai henkilökorttiin. Sitä ei kuitenkaan voi käyttää matkustusasiakirjana. Lähivuosina identiteettilompakkoon on tulossa myös Traficomin tarjoama mobiiliajokortti, mutta sen kehitystä ei ole vielä aloitettu EU:n ajokorttidirektiivin ja kansallisen lainsäädännön hidasteiden vuoksi.

Lähde: STT Info