27-tuumaisessa uutuusnäytössä on QHD-resoluutio.

Pelinäyttöjä vauhdilla markkinoille puskeva AOC on julkaissut uuden Q27G4SRU-mallinimeä kantavan näytön, jossa on 27 tuuman IPS-paneeli korkealla 320 hertsin maksimivirkistystaajuudella. Kuvatarkkuus uutuudessa on QHD eli 2560 × 1440 pikseliä ja kuvasuhde perinteinen 16:9.

Näytön gray-to-gray-vasteajaksi kerrotaan yksi millisekunti ja jopa 0,3 ms MBR-tekniikalla (motion blur reduction). Virkistystaajuuden synkronoinnista pelin ruudunpäivitysnopeuden kanssa huolehtii G-Sync Compatible -sertifikaatti. Näyttö on myös VESA DisplayHDR 400 -sertifioitu ja siinä on 450 nitin maksimikirkkaus. DCI-P3-väriavaruus on katettu 93,7-prosenttisesti.

Liitäntäpuolella Q27G4SRU:ssa on kaksi HDMI 2.1:tä ja yksi DisplayPort 1.4. Lisäksi siinä on neljän USB-A-portin keskitin (USB 3.2 Gen 1), joista yhdestä löytyy myös virransyöttöominaisuus. Ergonomiasäädöissä on korkeussäätö, kääntö, kallistus ja kierto.

Q27G4SRU tulee myyntiin lokakuun aikana. Valmistajan suositushinta näytölle on 329 euroa.

Lähde: Sähköpostitiedote, Tuotesivut