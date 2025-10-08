Yrityskaupat vaativat vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän, mutta Arduino UNO Q ei ole kaupoista riippuvainen.

Mobiilijärjestelmäpiireistään parhaiten tunnettu Qualcomm on ilmoittanut aikovansa ostaa Arduinon. Yhtiöt eivät ole julkaisseet kauppojen hintaa vielä ja kuten tyypillistä, yrityskaupan toteutuminen vaatii vielä erinäisten kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Qualcommin mukaan yrityskaupat ovat jatkoa yhtiön hiljattain tekemille Edge Impulsen ja Foundries.io:n hankintoille ja osoittavat sen sitoutumista tarjoamaan täyttä reunalaskennan (Edge computing) alustaa niin raudan, ohjelmiston kuin pilvipalveluidenkin osalta.

Vuonna 2005 alun perin perustettu italialainen Arduino tunnetaan avoimen lähdekoodin edullisista harrastetietokoneistaan, joista nimekkäimpiä lienevät Arduino UNO ja Nano. Myrskyisän menneisyyden omaava yhtiö saatiin lopulta yhden katon ja yrityksen alle vuonna 2017 ja sen jälkeen se on tehnyt yhteistyötä muun muassa Armin kanssa. Qualcomm on varmistanut, että Arduino tulee säilyttämään oman itsenäisen brändinsä, tavoitteensa ja työkalunsa jatkossakin eikä sitä rajoiteta käyttämään vain emoyhtiön piiritarjontaa.

Toteutui kaupat tai ei, julkaistiin samalla uusi Arduino UNO Q, yhtiön ensimmäinen kahden piirin SBC eli yhden piirilevyn tietokone. UNO Q on varustettu Qualcommin Dragonwing QRB2210 -järjestelmäpiirillä ja ST Microelectronicsin STM32U585-mikrokontrollerilla. Tietokoneen suunnitelmat ja piirilevy jatkavat avoimen lähdekoodin tiellä CC-BY-SA 4.0 -lisenssillä

Dragonwing QRB2210 sisältää neljään 2 GHz:n Cortex-A53-ytimeen perustuvan Kryo-prosessorin, Adreno 702 GPU:n, kaksi 13 megapikselin ISP-kuvaprosessoria, Hexagon signaaliprosessorin ja muut yhtiön järjestelmäpiireistä tutut tyypilliset ominaisuudet. STM32U585 on puolestaan reaaliaikainen mikrokontrolleri, jonka sydämenä sykkii Cortex-M33-ydin apunaan DSP- ja FPU-yksiköt.

UNO Q:ssa on sisäänrakennettuna 16 Gt eMMC-tallennustilaa ja 2 Gt muistia, mutta myös 4 Gt:n muistillla varustettua versiota luvataan julkaistavaksi myöhemmin. Lisäksi siitä löytyy Wi-Fi 5- ja Bluetooth 5.1 -tuet, 8 x 13 LED-valon matriisi, Uno-malleista tutut pinnit sekä uudet nopeammat pinnit erinäisten lisälaitteiden liittämiseen sekä Qwiic-liitäntä Modulino-noodeille ja USB-C virralle, videoulostulolle tai USB-lisälaitteille. Jos käytössä on USB-PD:tä tukeva sovitin, voi yhden USB-C-liittimen perään kytkeä enemmänkin laitteita kerralla.

Dragonwing-alustan myötä UNO Q tukee Debian Linuxia sekä STM32U585:n kautta reaaliaikaisia Arduino Corea ja Zephyr OS:ää. Lisäksi se tueke uutta Arduino App Lab -kehitysympäristöä, jota voidaan ajaa niin Windowsilla, macOS:llä kuin Linuxillakin, mukaan lukien suoraan sisäänrakennetulla Uno Q Debian OS:llä. Arduino App Lab tukee myös valmiita App Bricks -koodipalikoita ja ne ovat molemmat avointa lähdekoodia.

Arduino UNO Q:n 2 Gt:n versio on ennakkotilattavissa välittömästi ja se on hinnoiteltu yhtiön omassa verkkokaupassa 47,60 euroon. Yhtiö odottaa ajankohtaisesti tietokoneita olevan saatavilla toimitukseen noin 3-4 viikon kuluessa.

Lähteet: Qualcomm, Arduino