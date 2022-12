EVGA:n hyväntekeväisyysstriimissä tahkottiin ennätyksiä

Uusien Z790 Dark -emolevyjen julkaisustapahtumanakin toimineessa striimissä nähtiin myös julkaisematon GeForce RTX 4090 Kingpin sekä suomalaisväriä huippuylikellottaja Juhani Luumin muodossa.

Ylikellotusrintamalla on pidetty mielenkiintoinen koko menneen viikon kestänyt tapahtuma, joka toimi samalla julkaisutilaisuutena EVGA:n uusille Z790-emolevyille. Suomalaisväriä Taiwanissa pidetyssä tapahtumassa piti yllä TechBBS-keskustelufoorumiltakin tuttu huippuylikellottaja Juhani Luumi. Lisäksi paikalla olivat saksalaiskellottaja CENS, korealainen Biso Biso, EVGA:n Jacob Freeman sekä luonnollisesti itse Vince ’Kingpin’ Lucido. Myös YouTubesta tuttu Gamers Nexus kävi kuvaamassa paikan päällä parina päivänä.

EVGA:n järjestämässä hyväntekeväisyysstriimissä julkaistiin virallisesti yhtiön uudet Z790 Dark Kingpin- ja Z790 Classified -emolevyt. Tapahtuman mielenkiintoisinta antia oli kuitenkin ylikellotuskarkelot, jossa Luumi ja kumppanit saivat käsiinsä uusien emolevyjen lisäksi EVGA:n GeForce RTX 4090 Kingpin -näytönohjaimia. Näytönohjaimet eivät ole tulossa ikinä jälleenmyyntiin, sillä EVGA ilmoitti hiljattain lopettavansa kaiken yhteistyön NVIDIAn kanssa. Kourallinen RTX 4090 -näytönohjaimia ehdittiin kuitenkin saada valmiiksi ja nyt myös hyötykäyttöön ja LN2-jäähdytykseen.

Luumi kertoi keskittyneensä itse pääasiassa prosessoreiden ja Hynixin A-Die-muistien ylikellotukseen. Hynixin A-Die on saamassa DDR5-muisteissa vastaavaa mainetta, kuin Samsungin B-Die DDR4-puolella aikanaan. Luumin testeissä muistit venyivät toistuvasti yli DDR5-9000-nopeuksiin ja korkeimmillaan tauluun saatiin DDR5-9200 – DDR5-9250 CL31-47-47-38 2T -asetuksin.

Luonnollisesti Luumi testasi myös RTX 4090:stä ja nettosi kuin ohimennen parhaan tuloksen 3DMark Speed Way -testissä. Myös CENS pärjäsi mainiosti napaten samaisessa tapahtumassa kakkossijan Speed Wayn Hall of Fame -listalta. Luumin ennätystulos on 12 033 pistettä ja CENS:n 11860 pistettä. Aiemmin ennätys oli Kiinalaisen Takukoun 11680 pistettä. Luumin mukaan Speedway testissä kenties merkittävin yksittäinen tekijä löytyy GPU:n muistien nopeudesta.

Kotimaisten sankaritekojen ohella Biso Bison rooli oli tulosrintamalla merkittävä. Korealaiskellottaja sai venytettyä uudet ennätykset sekä Time Spy- että Time Spy Extreme -testissä riippumatta käytössä olevien GPUiden määrästä. Biso Bison tuloksen takaa löytyy kaksi EVGA:n GeForce RTX 3090 Ti -näytönohjainta, jotka ovat testissä yhtä SLI:tä tukematonta RTX 4090:tä nopeampi ratkaisu.