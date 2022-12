Uusi artikkeli: Testissä PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil Limited Edition

Testissä PowerColorin 1400 eurosta ylöspäin hinnoiteltu Radeon RX 7900 XTX Red Devil Limited Edition -näytönohjain.

Testasimme io-techissä eilen AMD:n omat Radeon RX 7900 XTX- ja 7900 XT -näytönohjaimet ja myynti alkoi kaikkien mallien osalta tänään. Myynninaloitus ei kuitenkaan ole sujunut kuin Strömsössä, sillä esimerkiksi Jimm’sille ei saapunut yhtään näytönohjainta myytäväksi asti ja Verkkokauppa.comille 7900 XTX -näytönohjaimia saapui hurjat kaksi kappaletta. AMD:n omilta kotisivuilta sai 30 minuutin odottamisen jälkeen ostettua suositushintaan 7900 XT -mallia, mutta 7900 XTX oli loppuunmyyty.

Saimme io-techin testiin PowerColorilta yhtiön omaan suunnitelmaan perustuvan Red Devil -mallin, jonka testasimme suorituskyvyn, tehonkulutuksen, lämpötilojen ja melun osalta. Artikkelissa on mukana myös ylikellotustestit. Kyseisen näytönohjaimen Limited Edition -version hinta on tanskalaisessa Proshopissa 1400 euroa, mutta saatavuus on ilmoitettu vasta tammikuun alkuun. Jimm’sissä hinta on 1500 euroa ilman tietoa saatavuudesta. Asuksen TUF-mallien suositushinnat Suomessa ovat 7900 XT:n osalta 1349 euroa ja 7900 XTX:n 1549 euroa.

Lue artikkeli: Testissä PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil Limited Edition