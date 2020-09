Oculus Quest 2 lanseerattiin yhdessä Qualcommin uuden Snapdragon XR2 -virtuaalilasialustan kanssa.

Facebook on saanut osakseen viime aikoina kyseenalaista mainetta ilmoittamalla esimerkiksi Oculus-tilien tuen lopettamisesta ja Facebook-tilin pakollisuudesta. Lisäksi itse Oculus-nimeä on alettu hautaamaan esimerkiksi nimeämällä Oculus Connect -tapahtuman uudelleen Facebook Connectiksi ja Oculus Research -yksikön osaksi Facebook Reality Labsia.

Tästä riippumatta yhtiön uudet virtuaalilasit kantavat edelleen Oculus-nimeä. Quest-sarjaan esitellyt uudet Oculus Quest 2 -virtuaalilasit ovat edeltäjiensä tavoin täysin itsenäiset, mutta niitä voidaan käyttää myös PC:n kaverina Oculus Link -sovelluksen avulla.

Quest 2 -virtuaalilasien sisällä sykkii Qualcommin uusi Snapdragon XR2 -alusta, joka on suunniteltu nimenomaan virtuaalilasikäyttöön. Uuden XR2:n kerrotaan tarjoavan sekä kaksinkertaista prosessori- että grafiikkaohjainsuorituskykyä Snapdragon 835 -järjestelmäpiiriin perustuneeseen alkuperäiseen XR-alustaan verrattuna, minkä lisäksi tekoälytehtävien kerrotaan sujuvan nyt 11 kertaa nopeammin. Alustaan on lisätty myös erillinen EVA-prosessori (Engine for Visual Analytics), joka on erikoistunut konenäkötehtäviin ja siirtää niihin liittyvää kuormaa pois prosessorilta. Qualcomm FastConnect 6800 -yhteyksien myötä se tukee myös Wi-Fi 6 -standardia. Quest 2:ssa XR2:n parina on 6 Gt muistia.

Itse virtuaalilaseissa on varattu näytöstä kummallekin silmälle 1832×1920 pikselin osuus ja uuden järjestelmäpiirin myötä näytön virkistystaajuustuki on nostettu nyt 90 hertsiin. 90 hertsin virkistystaajuus on kuitenkin ilmeisesti vielä osin kokeellinen, sillä Facebookin mukaan ominaisuus avataan kehittäjille vasta vähän lasien julkaisun jälkeen. 90-hertsin tuki on tulossa myös Oculus Link -sovellukseen, jonka kerrotaan valmistuvan tämän syksyn aikana.

Facebook on lisäksi uudistanut Questi 2:n Touch-ohjaimia. Yhtiön mukaan ne ovat nyt entistä ergonomisemmat, mutta oleellisempi uudistus on energiatehokkaampi ohjainten seuranta, jonka myötä niiden akkujen luvataan kestävän nyt parhaimmillaan 4 kertaa pidempään, kuin alkuperäisen Questin Touch-ohjaimet.

Oculus Quest 2 -virtuaalilasit ovat nyt ennakkotilattavissa ja niiden toimitukset aloitetaan 13. lokakuuta. Virtuaalilasien hinta on Suomessa 349 euroa 64 Gt:n tallennustilalla ja 449 euroa 256 Gt:n tallennustilalla.

