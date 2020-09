Logitech päivitti Hero-sensorin tukemaan 25K DPI:n tarkkuutta

Koska kyseessä ei ole varsinaisesti uusi sensori, Logitech on tuomassa 25 600 DPI:n tarkkuuden myös nykyisiin Hero-sensorilla varustettuihin hiiriinsä firmware-päivityksenä.

Logitech on uutisoinut tänään erittäin positiivisesta yllätyksestä sen Hero-sensoria käyttävien hiirten käyttäjille. Hiirten ominaisuuksia parannetaan jälkikäteen Firmware-päivityksellä.

Logitechin mukaan sen High Efficiency Rated Optical- eli Hero-sensori onnistui vuonna 2016 tarjoamaan paitsi tarkimman seurannan, myös tekemään sen jopa 10-kertaa pienemmällä tehonkulutuksella kuin aiempien sukupolvien sensorit. Tuolloin sensoria mainostettiin myös Hero 16K -nimellä, sillä se kykeni maksimissaan 16 000 DPI:n tarkkuuteen.

Nyt Logitech on esitellyt blogissaan ”uuden” Hero 25K -sensorin. Todellisuudessa kyse ei ole uudesta sensorista, vaan Logitech on saanut firmware-päivityksellä viriteltyä vanhan sensorinsa uuteen iskuun. Yhtiön mukaan Hero on nyt maailman ensimmäinen alle mikrometrin tarkkuuteen yltävä sensori 25 600 DPI:n maksimitarkkuudellaan.

Mikä parasta, vaikka kyse on ”uudesta” sensorista, tuki 25K DPI:lle tulee saataville ainakin osalle Hero-sensoria käyttävistä hiiristä firmware-päivityksenä. Tällä hetkellä uuden firmwaren pitäisi olla saatavilla G Hubin kautta G903 Hero-, G502 Lightspeed-, Pro Wireless-, G703 Hero-, G604-, G502 Hero-, G403 Hero- ja Pro-hiirille.

Lähde: Logitech