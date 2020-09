Uudet GeForce-ajurit tuovat mukanaan tuen uusille Ampere-arkkitehtuuriin perustuville GeForce RTX 3080- ja RTX 3090 -näytönohjaimille.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 456.38 ovat saatavilla Windows 7-, 8(.1)- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat kaikkia yhtiön työpöytänäytönohjaimia Kepler- ja mobiilinäytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 456.38 -ajureiden merkittävin uudistus on luonnollisesti tuki uusille GeForce RTX 30 -sarjan RTX 3080- ja RTX 3090 -malleille. Sen lisäksi ajureissa on Game Ready -leima Fortnite RTX:lle. Fortnite RTX viittaa pelin tuoreeseen päivitykseen, jossa siihen lisättiin tuki muun muassa säteenseurannalle, DLSS:lle sekä NVIDIA Reflex -ominaisuudelle. Ajureissa on myös uutena tuki CUDA 11.1 -rajapinnalle, sekä uudet tai päivittyneet SLI-profiilit Baldur’s Gate 3:lle, Crusader Kings 3:lle ja Population Zerolle kaikilla näytönohjaimilla sekä Comanche-, Disintegration-, Ride 4-, Rocket Arena- ja The Blackout Club -peleissä Turing- ja Ampere-näytönohjaimilla.

Lisäksi uutta on GeForce Experiencen Automatic Performance Tuning -toiminto RTX 20- ja RTX 30 -sarjan näytönohjaimille sekä pelin suorituskyvyn tarkkailu kaikilla näytönohjaimilla. Mukana on myös tuki viidelle uudelle G-Sync Compatible -näytölle, ShadowPlayn HDR-tallennukselle GTX 900 -sarjasta lähtien ja NVIDIA Broadcast -sovellukselle.

Tuttuun tapaan ajurit myös korjaavat edeltävien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa liiskattujen bugien listalta löytyvät muun muassa Call of Duty: Modern Warfaren ylimääräiset suorituskyvyn heikkenemiset säteenseuranta käytössä, Detroit: Become Human -pelin kaatuilut, World of Warcraft -pelissä esiintyvät objektien välkkymiset sekä Batman Arkham Knight -pelin suorituskyvyn lasku PhysX-käytössä, kun Windowsissa otetaan käyttöön Hardware-accelerated GPU Scheduling -ominaisuus. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi HDCP-virheet Valven Index-virtuaalilaseilla, Fortniten kaatuilu BSOD-ruutuun 4K-resoluutiolla, hahmojen nykiminen World of Warcraft Shadowlandsissa kun ruudunpäivitysnopeus on yli 60 FPS sekä vanha tuttu Forza Motorsport 7:n tiettyjen ratojen kanttareilla näkyvät mustat raidat. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin NVIDIAn artikkelista ja ajureiden julkaisutiedotteesta (PDF).

Ajureista tuli samalla saataville myös Studio 456.38 -versiot. Studio-ajurit on suunnattu lähinnä sisällöntuottajille ja uusissa ajureissa merkittävimmät uudistukset ovat tuki RTX 30 -sarjalle, tuki D5 Render- ja SheenCity Mars -sovellusten uusille päivityksille sekä NVIDIA Broadcast -sovellukselle.

Lataa NVIDIAn ajurit täältä