Ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä myyntiin tuleva setti tarjoaa jopa 25 Newtonmetrin väännön ratille ja mm yli 200 kg:n load cell -jarrun.

Corsairin alati kasvavaan tietotekniikkaimperiumiin nykyisin kuuluva Fanatec on ollut paikan päällä SimRacing Expo 2025 -messuilla. Yhtiö ei tyytynyt messuilla vain olemassa olevien laitteittensa esittelyyn, vaan mukana oli myös ensi vuoden alussa myyntiin tulevat uudet Podium-sarjan edustajat.

Fanatec Podium DD -moottoriyksikkö tulee yhtiön mukaan syrjäyttämään Podium Wheel Base DD2:n yhtiön lippulaivamallina suoravetomoottoreiden saralla. Yksikön kerrotaan olevan kehitetty ClubSport DD- ja ClubSport DD+-suoravetomoottoreiden pohjalta ja se tarjoaa jopa 25 Nm:n vääntövoiman sekä yhtiön suoravetomoottoreiden tähän mennessä laajimman dynaamisen toiminta-alueen. Rattiyksikön sisäosat on valmistettu alumiinista, minkä luvataan toimittavan FullForce-efektit käyttäjän käsiin uskomattomalla tarkkuudella.

Podium Pedals -polkimet on puolestaan kehitetty Fanatecin mukaan yhteistyössä ammattilaiskuskien kanssa. Kolmen polkimen setin jarrupoljin on sen mukaan ensimmäisen alumiinista taottu poljin simulaattoripoljinten historiassa ja se yhdistettynä yli 200 kg:n load cell -tekniikkaan tarjoaa paitsi voimaa, myös tarkkuutta. Elastomeeriin perustuva kompression hallintajärjestelmä varmistaa puolestaan jarrupolkimen pysyvän käyttäjälle turvallisena kuormasta riippumatta. Lisäksi polkimista julkaistaan kahden polkimen Podium Pedals Formula -erikoisversio kahdella hiilikuituisilla pinnoilla ja kantapääkupeilla terästetynä.

Palaamme uusiin Podium-sarjan lippulaivatuotteisiin tarkemmin, kun ne julkaistaan myyntiin ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.

Lähde: Fanatec