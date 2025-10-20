Virtalähteissä on mukana tarrat kaapelien ohjaamiseen ja ylimääräisten kaapelien niputtamiseen.

Taiwanilainen Lian Li on julkaissut virtalähteiden edullisempaan päähän uuden RB-malliston, joka tarjoaa 550, 650 ja 750 watin variantit. Huomion arvoinen seikka RB-sarjassa on valmiit kaapelinhallintatarrat, joilla virtalähteen kiinteät kaapelit saa siistittyä. Tarroilla kaapeleita voi ohjata kotelossa oikeisiin suuntiin, kuten emolevyn ja näytönohjaimen virransyötöille kotelon keskiosiin ja prosessorille kotelon yläosaan. Samalla käyttämättömät kaapelit saa kätevästi piiloon virtalähteen omilla tarroilla.

Muilta osin RB-mallit ovat 80 Plus Bronze -sertifioituja ja niissä on 135 mm:n lämpötilaohjattu tuuletin. Pituudeltaan virtalähteet ovat 150 mm, eli kompaktimpaa ATX-kokoa. Uutuudet tukevat myös nykyisiä ATX 3.1- ja PCIe 5.1 -standardeja, eli niiden mukana tulee 12V-2×6-kaapeli uusille näytönohjaimille.

Lian Lin RB-virtalähdemallien (RB550B, RB650B ja RB750B) suositushinnat dollareissa ovat 50, 60 ja 70 $ ja Suomessa niitä on listattu niin ikään 50–70 euron hintahaarukassa. Virtalähteille myönnetään 5 vuoden takuu.

