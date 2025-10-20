Uutisoimme viime viikon lopulla vahvoista huhuista, joiden mukaan Samsung olisi heittämässä pyyhkeen kehään ultraohuiden puhelinten saralla heti ensi yrittämän jälkeen. Syyksi Galaxy S26 Edgen perumiselle mainittiin heikot myynnit.
Nyt vaikuttaa siltä, ettei Samsung ole ainut ultraohuiden puhelinten myyntiin pettynyt taho. Japanilainen sijoituspankki Mizuho Securities kertoo Applen päättäneen leikata iPhone Airin valmistusmääriä merkittävästi. Viimeksi Applen kohdalla kuultiin vastaavista uutisista iPhone 12 Minin kohdalla ja kuten kaikki tietävätkin, sitä seuraava iPhone 13 Mini jäi sarjansa viimeiseksi edustajaksi.
Raportin mukaan Apple on päättänyt pienentää iPhone Air -puhelinten tuotantomääriä jopa miljoonalla puhelimella tämän vuoden aikana. Samaan aikaan sen kerrotaan nostaneen kaikkien iPhone 17 -mallien valmistusmääriä kahdella miljoonalla puhelimella ja tämän vuoden myyntimäärien odotetaan nyt nousevan 88 miljoonasta jopa 94 miljoonaan puhelimeen.
