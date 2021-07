FICIHP Multifunctional Keyboard on leveällä kosketusnäytöllä varustettu näppäimistö

Näppäimistön kosketusnäyttö ei vaadi mitään erillisiä sovelluksia tai ajureita, tukee Windowsia, macOS:ää ja Androidia sekä esimerkiksi Samsungin puhelinten DEX-työpöytätilaa.

Aina silloin tällöin joukkorahoituspalveluihin ilmestyy mielenkiintoisia uusia yrityksiä. Tällä kertaa huomion on kiinnittänyt itseensä FICIHP Multifunctional Keyboard -näppäimistö, joka on varustettu 12,6-tuumaisella kosketusnäytöllä.

Idea näppäimistön läheisyydessä olevasta kosketusnäytöstä ei ole uusi. Markkinoilla on esimerkiksi kannettavia, joissa on toinen, leveä näyttö näppäimistön ja päänäytön välissä, sekä tietenkin Applen TouchBar. FICIHP:n luoneen Shenzhen Pengling Zhichuang Technologyn mielestä sama idea toimii myös erillisissä näppäimistöissä.

FICIHP tulee saataville kahtena versiona. K1 on varustettu saksikytkimillä ja K2 mekaanisilla kytkimillä. Kumpikin on ainakin kuvissa vain yhdysvaltalaisella ANSI-asettelulla, eikä sivuilla ainakaan mainita suunnitelmista ISO-asettelulle. K2:n kytkimet ovat Gateronin valmistamia ja valittavana on siniset, ruskeat tai punaiset kytkimet. Näppäimistöjen runko on tarkemmin määrittelemätöntä alumiiniseosta.

Näppäimistöjen 12,6-tuumainen kosketusnäyttö on varustettu 1920×515-resoluutiolla ja se tukee 60 hertsin virkistystaajuutta. Näppäimistöistä löytyy USB-C-liitännän lisäksi myös HDMI-liitin, mutta sen toiminta vaatii ilmeisesti kaapelin kustomointia. Mukana on myös 2-porttinen USB-A-hubi (USB 2.0).

FICIHP:n näppäimistöt tukevat sekä tietokoneita että älypuhelimia ja taulutietokoneita ja virallisesti tuettuja käyttöjärjestelmiä ovat Windows, macOS ja Android. Lisäksi näppäimistö mahdollistaa esimerkiksi Samsungin DEX-työpöytätilan käytön. Näppäimistö ei vaadi mitään erillisiä sovelluksia tai ajureita, vaan sen näyttö näkyy normaalina kosketusnäyttönä kytketylle laitteelle.

FICICHP Multifunctional Keyboardin saksikytkinversio eli K1on tällä hetkellä saatavilla edullisimmillaan Super Early Bird -tarjoushintaan 1623 Hongkongin dollaria eli reilut 176 euroa. Mekaanisen K2-version hinta on Super Early Bird -tarjouksessa hinnoiteltu minimissään 1856 Hongkongin dollariin eli reilun 201 euroon. Postikuluiksi Suomeen ilmoitetaan vajaat 13 euroa. Näppäimistölle haettiin reilun 4200 euron rahoitusta, mutta uutista kirjoitettaessa koossa on jo yli 49 000 euron rahoituspotti. Näppäimistöjen toimituksen on tarkoitus alkaa elokuun aikana.

Lähde: Kickstarter, Hexus