Kickstarterissa jo yli seitsenkertaisesti tavoitteeseensa yltänyt näppäimistö on monilta osin modulaarinen ja esimerkiksi ISO- ja ANSI-näppäinasettelun välillä voi vaihtaa sekunneissa.

Kickstarteriin ilmestyy aina silloin tällöin mielenkiintoisia projekteja. Tällä kertaa joukkorahoituspalvelussa kajahtaa Australian suunnalta Flux Keyboard -näppäimistön muodossa.

Flux Keyboard pyrkii yhdistämään fyysisen ja virtuaalisen näppäimistön parhaat puolet tuomalla muokattavuuden näytön avulla taktiilien näppäinten joukkoon Finalmousen Centerpiecen tapaan. Toteutus on kuitenkin täysin eri, sillä Flux Keyboardin näppäinkytkimet perustuvat Hall-antureihin ja kirkkaat näppäinhatut kelluvat magneettien varassa ja niiden kytkentäsyvyys on kustomoitavissa. Hall-antureiden tarkkuus on 0,1 mm ja näppäimistö keskustelee tietokoneen kanssa 1000 hertsin taajuudella.

Näppämistön takaa löytyvä näyttö on resoluutioltaan 1920×1080 ja se käyttää IPS-paneelia. Näytön virkistystaajuus on 60 hertsiä ja maksimikirkkaus 300 nitiä. Sen luvataan toistavan 100 % sRGB-väriavaruudesta. Näytölle kuvaa puskee neliytiminen Arm-prosessori, jonka tukena on 8 Gt muistia.

Näppäimistössä on joko 84 (ANSI) tai 85 (ISO) näppäintä ja niiden välillä voi vaihtaa vaikka lennossa irrotettavan Keyframe-kehyksen ansiosta. Asettelun lisäksi kehykset tarjoavat valinnan taktiilien ja lineaaristen kytkinten välillä. Taktiilit kytkimet vaativat 55 gramman painallusvoiman ja lineaariset 45 gramman.

Flux Keyboardiin kuuluu muutakin kuin pelkkä näppäimistöosuus. Näppäimistön yläpuolella on tilaa maksimissaan neljälle eri moduulille ja näyttö jatkuu lähes ylös asti niiden alle. Vakiona näppäimistössä on erilaista dataa, kuten prosessorin ja näytönohjaimen rasitus ja säätiedot näyttävä passiivinen moduuli. Reilun neljän näppäimen Side Dial -moduuli sisältää pyöriteltävän rullan ja läpinäkyvän ikkunan, jossa näkyy rullan sen hetkinen toiminto ja sen kulloinenkin asetus. Rullan tilaa voi vaihtaa vapaasti pyörivän ja porrastetun välillä.

Triple Dial -moduuli sisältää nimensä mukaisesti kolme pyöriteltävää nuppia, joiden alla on läpinäkyvä ikkuna. Näppäimistön näytöllä näkyy ikkunasta nuppien asetus ja sen hetkinen arvo. Viimeinen eli Triple Key -moduuli tarjoaa puolestaan kaksi normaalikokoista ja yhden 2×2-kokoisen ohjelmoitavan ja läpinäkyvän näppäimen. Kaikki moduulit ovat saatavilla sekä mustana että vaaleana ”Frosted”-versiona.

Flux Keyboard -pakettiin kuuluu itse näppäimistön lisäksi yksi itse valittava Keyframe-kehys, yhden, kahden ja kolmen moduulin levyiset passiiviset ikkunamobuulit ja USB-C ja USB-A-kaapelit. USB-A-kaapeli on haaroitettu toisesta päästään A- ja C-liittimiin, sillä näppäimistö vaatii USB-C:n virransyöttöön. Yhtiön sivuilta voi ostaa 5V/3A USB-C-laturin 15 dollarin hintaan, mikäli kotoa ei löydy vastaavaa valmiiksi. Näppäimistöstä löytyy myös yksi vapaa USB-C 2.0 -liitin muille laitteille. Lisämoduulit näppäimistöön kustantavat 33 dollaria kappaleelta tai pakettitarjouksena neljä 100 dollarilla. Vaihdettavat Keyframe-kehykset kustantavat 45 dollaria kappale. Valitettavasti mistään ei käy ilmi, onko kyse Australian vai Yhdysvaltain dollareista.

Flux Keyboard haki Kickstarterissa 200 000 Australian dollarin eli 132 320 euron rahoitusta, mutta uutista kirjoitettaessa koossa on jo lähes 980 000 euroa. Edullisimmat Early Bird -erät ovat jo menneet ja tällä hetkellä edullisimmillaan näppäimistö irtoaa noin 352 euron hintaan. Postikuluja kysytään Suomeen vajaat 10 euroa.

Lähde: Flux Keyboard @ Kickstarter