Framework 13:lle tulee saataville Intelin uudet 13. sukupolven Core-prosessorit ja ensimmäistä kertaa myös AMD Ryzen -vaihtoehto.

Right to Repair -henkinen Framework-kannettava saapui myyntiin kesällä 2021. Kannettava lupasi erottua muista etenkin korjattavuudellaan; lähes kaikki kannettavan osat on vaihdettavissa käyttäjän omin voimin.

Frameworkin lupaukset eivät ole jääneet vain puheiden tasolle. Siihen on saatavilla sekä täysin uusia että vaihto-osia ja alkuperäisten 11. sukupolven Core -prosessorin sisältäneiden emolevyjen rinnalle on ilmestynyt myöhemmin 12. sukupolven Core -versiot. Nyt saataville ovat tulossa puolestaan 13. sukupolven Corella varustetut emolevyt ja ensimmäistä kertaa myös AMD Ryzen -vaihtoehdot.

Nykyään Framework Laptop 13 -nimellä tunnettuun kannettavaan voi valita 13. sukupolvesta joko Core i5-1340P:n, i7-1360P:n tai i7-1370P:n. Intel versiot tulevat saataville toukokuun aikana. AMD:n puolella valikoima ei ole vielä aivan niin selkeä, mutta ne kuuluvat Ryzen 7040 -sarjaan eli Phoenix-prosessoreihin. Tarkemmin määrittelemättömät Ryzen 5- ja Ryzen 7 -mallit saapuvat myyntiin kolmannen vuosineljänneksen aikana. Mielenkiintoisena yksityiskohtana Intelin prosessoreilla Framework luottaa vielä DDR4-3200-muisteihin, vaikka ne tukevat myös DDR5-muisteja. AMD:lla on käytössä DDR5-5600-muistit.

Täysin uutta on puolestaan kookkaampi Framework Laptop 16. Se on suunniteltu samassa hengessä 13-tuumaisen sisaruksensa kanssa, mutta tarjoaa myös jotain täysin uutta: täysin muokattavissa olevan ”input-deckin” eli näppäimistön ja tasohiiren, sekä päivitettävän näytönohjaimen. Saatavilla olevat näppäimistövaihtoehdot tulevat ainakin tarjoamaan numpadin ja numpadittoman vaihtoehdon, mutta tarkka valikoima tarkentuu myöhemmin ja kasvaa kannettavan iän myötä.

Päivitettävä näytönohjain on toteutettu uudella Expansion Bay -järjestelmällä. Yhtiön tiedotteen mukaan Expansion Bay -näytönohjaimet käyttävät PCIe x8 -liitäntää, mutta sen versiosta ei ole mainintaa. Järjestelmä on toteutettu siten, että Expansion Bay -moduulit voivat yltää kannettavan perusrungon mittojen ulkopuolelle, eli mukaan mahtuu vaikka järeämpääkin jäähdytystä. Jos järeälle GPU:lle ei ole tarvetta, löytyy sen paikalle vaikkapa kaksi M.2 SSD-asemaa syövä moduuli. Laajan dokumentaation avulla pelikenttä on avoinna myös kolmansien osapuolten Expansion Bay -laajennoksille.

Framework 16:n tarkat tekniset ominaisuudet kerrotaan myöhemmin keväällä, kun yhtiö avaa sen ennakkotilaukset. Kannettavien toimituksen pitäisi puolestaan alkaa vuoden lopulla.

Lähde: Framework (1), (2)