Ajureissa on mukana tuki Diablo IV:n beetaversiolle, Last of Us Part 1:lle, Smalland: Survive the Wildille, Deceive Inc.:lle, Resident Evil 4:lle, Forza Horizon 5:n DLSS 3 -pävitykselle sekä Cyberpunk 2077:n RT Overdrive -tilalle.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 531.41 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön pelinäytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien. Yhtiö julkaisi pari päivää aiemmin myös Studio 531.41 -ajurit, jotka tukevat näytönohjaimia Pascal-arkkitehtuurista lähtien. GeForce 531.41 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat tuki Diablo IV -pelin beetaversiolle, Last of Us Part 1:lle, Smalland: Survive the Wildille, Deceive Inc.:lle, Resident Evil 4:lle ja Forza Horizon 5:n DLSS 3 -päivitykselle. Erillismainintana ajurit tukevat myös 11. huhtikuuta julkaistavaa Cyberpunk 2077 Ray Tracing: Overdrive Mode -päivitystä. Tuttuun tapaan ajureissa on korjailtu aiempien julkaisujen ongelmia. Liiskattuja bugeja ovat tällä kertaa Forza Horizon 5:n sateenkaarimaiset artifakti ja Portal with RTX:n ongelma, jossa pelin taustalla olon ajaksi tarkoitettu FPS-rajoitin kytkeytyy päälle pelin ollessa aktiivisena. Myös aiemminkin korjattujen bugien listalta löytynyt Adoben sovellusten epävakaus on korjattu ilmeisesti uudelleen. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi GeForce Experiencen Freestyle-filttereiden aiheuttamat kaatuilut, Assassin’s Creed Originsin vakausongelmat ja ikuisuustapaukset eli Watch Dogs 2:n vilkkuva taivas RTX 4090:llä, Halo Wars 2:n liian suuri ja vilkkuva aluskasvillisuus ja HDR:n päälle tai pois kytkemisen aiheuttama epävakaus, jos käytössä on jokin muu kuin natiiviresoluutio. Voit tutustua ajureihin tarkemmin NVIDIAn Game Ready -artikkelissa ja kaikkiin muutoksiin ajureiden julkaisutiedotteessa (PDF). Studio 531.41 -ajurit tuovat mukanaan tuen NVIDIAn GTC-tapahtumassa esitellyille teknologioille ja sovelluksille, kuten NVIDIA Canvas 1.4:lle ja Omniversen viimeisimmät villittykset. Ajureissa on mukana myös tuki RTX Video Super Resolution -ominaisuudelle. Korjattujen bugien lista on identtinen peliajureiden kanssa. Voit tutustua ajureihin lähemmin NVIDIAn Studio-blogissa ja niiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF). Lataa NVIDIAn ajurit täältä Keskustele foorumilla Ajurit GeForce Näytönohjaimet