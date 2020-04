Fractal Design esitteli uuteen suunnitteluun perustuvan Celsius+ -sarjan AIO-nestecoolerit

Celsius+-sarjan AIO-coolerit tulevat saataville sekä enemmän ilmaa siirtävillä Dynamic X2 -tuulettimilla että RGB-valaistuksen ja korkeamman staattisen paineen tarjoaville Prisma ARGB -tuulettimilla.

Länsinaapurissa vuonna 2007 perustettu Fractal Design on niittänyt mainetta etenkin kotelovalmistajana, mutta yhtiön tuotekirjoon kuuluu myös muun muassa AIO-nestecoolerit. Yhtiön AIO-ratkaisut perustuvat Asetekin teknologiaan.

Fractal Designin uusi AIO-nestecoolerisarja on ristitty Celsius+:ksi jatkamaan aiemman Celsius-sarjan aloittamaa perinnettä, vaikka suljetun nestekierron pumpun sisältävä prosessoriblokki perustuukin yhtiön mukaan täysin uuteen suunnitteluun. Celsius+ -sarja tulee saataville Dynamic- ja Prisma-versioina, joiden erona on käytettävät tuulettimet. Kuten yhtiön tuotekirjon tuntevat voivatkin jo arvata, on ensimmäisessä valaisemattomat Dynamic X2 -tuulettimet ja jälkimmäisessä osoitettavalla RGB-valaistuksella varustetut Prisma ARGB -tuulettimet.

Fractal Design on pitänyt johtoviidakon minimissään ja Celsius+-sarja kytketäänkin emolevyyn vain yhdellä virtakaapelilla ja yhdellä RGB-kaapelilla, joista jälkimmäisen voi halutessaan jättää myös kytkemättä ja irrottaa blokkiyksiköstä sotkemasta tietokoneen kaapelinhallintaa. Tuuletinten vaatimat kaapelit on piilotettu prosessoriblokkiin kulkevien letkujen punottujen kuorten alle. Valaistus tukee useita eri valmistajien RGB-ohjausta.

Celsius+ -sarjan AIO-nestecoolerit tulevat saataville sekä Dynamic- että Prisma-versioina 240, 280 ja 360 mm:n kokoluokissa eli kahdella 120 tai 140 mm:n tuulettimella tai kolmella 120 mm:n tuulettimella. Tuulettimilla on jonkin verran erilaiset ominaisuudet Dynamicin ollessa parempi liikuttamaan ilmaa mutta Prisman tarjotessa suuremman staattisen paineen. Asetekin tutun kiinnitysmekanismin myötä AIO-coolerit tukevat käytännössä kaikkia markkinoilta löytyviä ja sieltä jo vuosia sitten poistuneita prosessorikantoja niin Inteliltä kuin AMD:ltakin.

