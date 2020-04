5G-versio on hieman 4G-versiota suurikokoisempi.

Samsung on lanseerannut upouuden Galaxy A51 5G -mallin Suomen markkinoille. Kyseessä on yrityksen ensimmäinen suuremmalle yleisölle suunnattu edullisempi 5G-älypuhelin. Puhelin käyttää tiettävästi viime syksynä julkaistua, kahdeksan nanometrin prosessilla valmistettavaa integroidulla 5G-modeemilla varustettua Exynos 980 -järjestelmäpiiriä.

Galaxy A51 5G on nimensä mukaisesti 5G-ominaisuuksilla höystetty versio viime joulukuussa julkaistusta ja io-techissäkin jo testatusta A51-mallista. 5G-ominaisuuksien myötä laitteen ulkomitat ovat kasvaneet hieman ja paino on kasvanut 15 grammalla. Kasvanutta virrankulutusta kompensoimaan akun kapasiteettia on kasvatettu 500 mAh:lla. Näyttö ja kamerat ovat pysyneet samoina, Suomessa myyntiin tulevassa versiossa on 6 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa. Takakuoren vaakasuuntainen heijastuskuviointi eroaa 4G-mallin viistokuvioinnista. Muilta osin 5G-versio vastaa toteutukseltaan 4G-versiota.

Samsung Galaxy A51 5G tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 158,9 x 73,6 x 8,7 mm

Paino: 187 grammaa

Näyttö: 6,5” Infinity O Super AMOLED, 2400×1080, 20:9-kuvasuhde

Samsung Exynos 980 -järjestelmäpiiri (2x 2,2 GHz Cortex-A77 + 6 x 1,8 GHz A55, Mali-G76 MP5)

5G SA & NSA, LTE-A

6 Gt RAM-muistia

128 Gt UFS 2.0 -tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 1 Tt)

Takakamerat: 48 megapikselin pääkamera, f2.0 12 megapikselin ultralaajakulma, f2.2, 123 asteen kuvakulma 5 megapikselin makrokamera, f2.4 5 megapikselin syvyystietokamera, f2.2

Etukamera: 32 megapikseliä, f2.2

4500 mAh akku, 15 watin pikalataus

Android 10 + One UI 2

Lisäksi Samsung julkisti eilen ulkomailla 5G-version myös Galaxy A71 -mallista, mutta se ei ole ainakaan toistaiseksi tulossa Suomen markkinoille. Sisarmallinsa tavoin myös A71 5G:n ulkomitat ja paino ovat kasvaneet hieman. Käytössä oleva järjestelmäpiiri on toistaiseksi epäselvä, mutta kyseessä on todennäköisesti joko Snapdragon 765G tai Exynos 980.

Galaxy A51 5G tulee Suomessa myyntiin kesäkuussa 479 euron suositushintaan. Värivaihtoehtoja ovat Prism Cube Black, Prism Cube White ja Prism Cube Pink.

Lähde: Samsung