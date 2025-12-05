Julkaisu on jatkoa kesällä nähdylle Epoch-perusmallille.

Ruotsalainen Fractal Design on julkaissut uuden Epoch XL -kotelon, joka on nimensä mukaisesti tilavampi versio heinäkuussa julkaistusta Epoch-mallista. Epoch XL tulee mustana ja valkoisena ja sen voi valita perinteisillä tai RGB-mallisilla etutuulettimilla.

Kotelo mahduttaa sisäänsä hieman enemmän tuulettimia ja suurempia jäähdyttimiä Epoch-perusmalliin verrattuna. 120 mm:n tuulettimia uutuuskoteloon mahtuu yhteensä 7 kpl ja 140 mm:n tuulettimia yhteensä 5 kpl. Kattoon ja eteen mahtuu myös 360 mm:n nestejäähdytysratkaisut ja lisäksi kotelo tukee E-ATX-emolevyjä 275 mm:n leveyteen saakka.

Mesh-tyyliseen verkkorakenteeseen luottavan etupaneelin alla on valmiina kolme 140 mm:n Momentum 14– tai 14 RGB -tuuletinta. Vasen sivupaneeli on karkaistua lasia komponenttien ihastelua varten, mutta valittavissa on myös kiinteä versio teräspaneelilla (mustana).

Epoch XL:n paneelit on suunniteltu irrotettavaksi ilman työkaluja työskentelyn helpottamiseksi. Tuki löytyy myös emolevyjen takaliitännöille, ja kaapelinhallinnalle on oikean kylkipaneelin alla 37 mm:n tila.

Epoch XL:n tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot: Musta, valkoinen

Ulkomitat (jalkojen kanssa): 503 × 240 × 509 mm (P × L × K)

Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi

Emolevytuki: Mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX (maks. 275 mm)

Tuuletintuki: Edessä: 3 × 120 / 140 mm Takana: 1 × 120 mm Katossa: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm / 2 × 180 mm

Jäähdytintuki: Edessä: 280 / 360 mm Takana: 120 mm Katossa: 280 / 360 mm

Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 176 mm

Näytönohjaimen maksimipituus: 425 mm

Virtalähteen maksimipituus: 290 mm

I/O-paneeli: 2 × USB-A (5 Gbps) 1 × USB-C (20 Gbps) 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä

Takuu: 2 vuotta

Epoch XL:ää odotetaan saapuvaksi täkäläisille jälleenmyyjille joulukuun aikana. Tarkat eurohinnat eivät vielä ole tiedossa, mutta kotelo sijoittunee astetta hintavampaan päähän.

Lähde: Fractal Design, Tuotesivu