Ruotsalainen Fractal Design on julkaissut uuden Epoch XL -kotelon, joka on nimensä mukaisesti tilavampi versio heinäkuussa julkaistusta Epoch-mallista. Epoch XL tulee mustana ja valkoisena ja sen voi valita perinteisillä tai RGB-mallisilla etutuulettimilla.
Kotelo mahduttaa sisäänsä hieman enemmän tuulettimia ja suurempia jäähdyttimiä Epoch-perusmalliin verrattuna. 120 mm:n tuulettimia uutuuskoteloon mahtuu yhteensä 7 kpl ja 140 mm:n tuulettimia yhteensä 5 kpl. Kattoon ja eteen mahtuu myös 360 mm:n nestejäähdytysratkaisut ja lisäksi kotelo tukee E-ATX-emolevyjä 275 mm:n leveyteen saakka.
Mesh-tyyliseen verkkorakenteeseen luottavan etupaneelin alla on valmiina kolme 140 mm:n Momentum 14– tai 14 RGB -tuuletinta. Vasen sivupaneeli on karkaistua lasia komponenttien ihastelua varten, mutta valittavissa on myös kiinteä versio teräspaneelilla (mustana).
Epoch XL:n paneelit on suunniteltu irrotettavaksi ilman työkaluja työskentelyn helpottamiseksi. Tuki löytyy myös emolevyjen takaliitännöille, ja kaapelinhallinnalle on oikean kylkipaneelin alla 37 mm:n tila.
Epoch XL:n tekniset ominaisuudet:
- Värivaihtoehdot: Musta, valkoinen
- Ulkomitat (jalkojen kanssa): 503 × 240 × 509 mm (P × L × K)
- Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi
- Emolevytuki: Mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX (maks. 275 mm)
- Tuuletintuki:
- Edessä: 3 × 120 / 140 mm
- Takana: 1 × 120 mm
- Katossa: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm / 2 × 180 mm
- Jäähdytintuki:
- Edessä: 280 / 360 mm
- Takana: 120 mm
- Katossa: 280 / 360 mm
- Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 176 mm
- Näytönohjaimen maksimipituus: 425 mm
- Virtalähteen maksimipituus: 290 mm
- I/O-paneeli:
- 2 × USB-A (5 Gbps)
- 1 × USB-C (20 Gbps)
- 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä
- Takuu: 2 vuotta
Epoch XL:ää odotetaan saapuvaksi täkäläisille jälleenmyyjille joulukuun aikana. Tarkat eurohinnat eivät vielä ole tiedossa, mutta kotelo sijoittunee astetta hintavampaan päähän.
