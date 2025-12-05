Projektin tuloksena vuoden 1998 3D-kiihdytin pyöri vuoden 1996 käyttöjärjestelmälle suunniteltujen palvelujen avulla vuoden 2025 käyttöjärjestelmällä käyttäen vuoden 2024 prosessoria.

3dfx:n Voodoo-näytönohjaimet ovat ajattomia tekniikan riemuvoittoja, jotka toivat 3D-kiihdytyksen joka kotiin ja autotalliin. Ajattomuus näkyy myös tubettaja Omoresin videolla, jossa hän käy läpi askeleita tietokoneen päivittämisestä todelliseksi 3D-pelihirmuksi.

Omores virittää videollaan Creativen valmistaman 3dfx Voodoo2 12 Mt:n toimintakuntoon Ryzen 9 9900X –prosessorilla ja Windows 11 -käyttöjärjestelmällä varustettuun kokoonpanoon. Myös alkuperäinen klassikko Voodoo Graphics olisi voinut muutoin tulla kyseeseen, mutta se ei valitettavasti tule kovin hyvin toimeen yli gigahertsin taajuudella sykkivien prosessoreiden kanssa.

Aivan yksinkertaisesti prosessista ei ollut kyse, ottaen huomioon, että esimerkiksi ensimmäiset 64-bittisen käyttöjärjestelmät julkaistiin samana vuonna, kun 3dfx sulki ovensa.

Ensimmäisenä askeleena Omores viritti kokoonpanon toimimaan Windows 98 -käyttöjärjestelmällä. Voodoo2 saatiin istumaan moderniin kokoonpanoon StarTechin PCI Epress to PCI –sovittimella. Tämän jälkeen hän siirtyi viimeiseen Windows 10:een, joka oli saatavilla vielä 32-bittisellä. Windows 10:llä paketti toimi hyvin 3dfx-yhteisön kehittämillä ajureilla.

64-bittiselle puolelle siirtyminen vaati kuitenkin enemmän ponnistueluja. Ajurit olivat 3dfx-piireissä Colourless nimellä tunnetun Ryan Nun:n käsialaa. Colourlessin 3dfx Glide Project for x64 perustuu alkuperäisiin vuoden 1996 Windows NT:lle tehtyihin ajureihin, mutta iästä huolimatta Omores sai sen toimimaan 64-bittisellä Windows 10:llä käyttäen XP:lle suunniteltua korjausta, joskin hieman nikotellen Mapmem-virheen kera.

Tämän jälkeen Windows 11 –puolelle siirtyminen oli käytännössä triviaali temppu, piti vain ottaa ajureiden allekirjoituksen tarkistus pois päältä ja Mapmem-virhekin korjaantui vaihtamalla Voodoo StarTechin sovittimessa toiseen PCI-liittimeen. Koko paketti saatiin siis toimimaan, mutta valitettavasti SLI-kokoonpano jäi ainakin tässä vaiheessa vielä haaveeksi. Videolta löytyy myös testiajoja sovelluksilla eri vaiheista projektia sekä muita mielenkiintoisia yksityiskohtia harrastajille.

Lähde: Tom’s Hardware