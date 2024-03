Fractal Designin North-kotelosta julkaistiin astetta suurempi XL-versio

North XL on ulkonäöltään kuin pienempi North, mutta tilavampi – esimerkiksi jäähdytintukea on edessä 420 ja katossa 360 millimetriä.

Fractal Designin joulukuussa 2022 julkaisema North-kotelo erottui edukseen puukoristeisella etupaneelillaan. Nyt valmistaja on julkaissut aiemmasta miditornikotelostaan täystorniversion North XL. Uutuus on ensivilkaisulla identtinen Northin kanssa tammisine tai pähkinäpuisine etupaneeleineen, mutta tilaa komponenteille on enemmän, mikä mahdollistaa esimerkiksi joustavammat vesijäähdytysmahdollisuudet.

North XL on mitoiltaan 503 x 240 x 509 millimetriä (P x L x K) ja tukee emolevykokoja E-ATX, ATX, mATX ja Mini-ITX. Kotelo on valittavissa mustana tai valkoisena ja siinä on kyljessä joko karkaistu lasipaneeli komponenttien ihastelua varten tai vaihtoehtoisesti rei’itetty mesh-paneeli, joka tuo tilaa lisätuulettimille. Kotelon etupaneeli tukee jopa 420:n ja kattopaneeli 360 mm:n nestejäähdytintä. I/O-liitäntöinä on yksi USB-C (3.1 Gen 2), kaksi USB-A:ta (3.0) ja kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä.

Tuuletinpaikkoja North XL:ssä on maksimissaan yhdeksän (120 mm) tai kahdeksan (140 mm), joskin vain mesh-kylkipaneelin kanssa. Lasikylki asennettuna vastaavat määrät ovat seitsemän (120 mm) ja kuusi (140 mm). Esiasennettuna kotelossa on kolme 140 mm:n Aspect PWM -tuuletinta. Näytönohjaimen enimmäispituus on 413 mm. North XL:n etu-, katto- ja sivupaneelit irtoavat työkaluttomasti käyttökokemuksen sulavoittamiseksi.

North XL:n tekniset tiedot:

Mitat ja paino: 503 x 240 x 509 mm (P x L x K) 9,7 kg (mesh-paneeli) / 9,5 kg (lasipaneeli)

Asemapaikat: 2 x 2,5″ 2 x 2,5″ / 3,5″

Emolevy- ja virtalähdeyhteensopivuus: E-ATX, ATX, mATX ja Mini-ITX ATX

Tuuletinpaikat: 9 x 120 mm / 8 x 140 mm (mesh-paneeli) 7 x 120 mm / 6 x 140 mm (lasipaneeli)

Jäähdytintuki: Etupaneeli: 420 / 360 mm Kattopaneeli: 280 / 360 mm

Näytönohjaimen enimmäispituus: 413 mm (ilman etujäähdytintä) 380 mm (420 / 360 mm etujäähdyttimellä)

I/O-paneeli: 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C 2 x USB 3.0 Kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä



Suomessa North XL on listattuna 180–200 euron hintaan ja kauppojen hyllyihin sitä odotetaan maaliskuun aikana.

Lähde: Fractal Design, Tuotesivu