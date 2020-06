Galax julkaisi ensimmäisen TU106-grafiikkapiiriin perustuvan GeForce GTX 1650:n

TU106-grafiikkapiiriä on käytetty aiemmin vain GeForce RTX -sarjan näytönohjaimissa ja GTX 1650:n kohdalla siitä on luonnollisesti poistettu käytöstä muun muassa RT- ja tensoriytimet.

NVIDIA jakoi Turing-arkkitehtuurin kahteen osaan: TU10x-koodinimillä tunnetut sirut sisältävät RT- ja tensoriytimiä, kun TU11x-koodinimillä tunnetuissa siruissa ne on korvattu FP16-yksiköillä. Nyt tämä erottelu on kadonnut ainakin yhden mallin osalta.

NVIDIAn aikeista julkaista TU106-grafiikkapiiriin perustuvia GTX 1650 -malleja saatiin tietää hiljattain, kun AIDA64:n muutoslogissa oli mainittu tuki GTX 1650 (TU106) -versiolle. Nyt tuo tuki on myös realisoitunut, sillä Galax on julkaissut ensimmäisen GeForce GTX 1650 -näytönohjaimen TU106-grafiikkapiirillä.

GeForce GTX 1650 Ultraksi nimetty näytönohjain perustuu rajusti leikattuun TU106-125-A1-siruun. Siinä missä täydessä TU106-grafiikkapiirissä on 2304 CUDA-ydintä ja 256-bittinen muistiväylä, GTX 1650 -versiossa on käytössä vain 896 CUDA-ydintä ja 128-bittinen musitiväylä. Näytönohjaimen kellotaajuudet ovat identtiset GeForce GTX 1650 GDDR6 -mallin kanssa, eli sen perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 1410 ja 1590 MHz ja sen GDDR6-muistit toimivat 12 Gbps:n nopeudella. TDP-arvo on noussut TU117-siruun perustuvan mallin 75 watista 90 wattiin.

TechPowerUpin mukaan sirusta on poistettu käytöstä sekä RT- että tensoriytimet, mikä on GTX-mallille loogista, mutta se jättää ilmoille mielenkiintoisen kysymyksen: Miten näytönohjaimen FP16-suorituskyky vertautuu TU117-siruun perustuviin GTX 1650 -malleihin, joissa on erilliset FP16-yksiköt?

Galax GeForce GTX 1650 Ultra on ainakin tämän hetkisten tietojen perusteella tulossa saataville vain Kiinan markkinoilla.

Lähteet: Galax, momomo_us @ Twitter