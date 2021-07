GeForce RTX 30 -näytönohjaimien toimituksiin iso muutos

Useita syksyllä julkaistuja GeForce RTX 30 -sarjan näytönohjainmalleja ei hyvin suurella todennäköisesti saada enää toimitettua jonossa oleville asiakkaille, vaan saataville tulee NVIDIAn keväällä lanseeraamat louhintarajoitetut LHR- eli Lite Hash Rate -mallit.

NVIDIAn viime syksynä julkaistuja GeForce RTX 30 -sarjan näytönohjaimia ja erityisesti tiettyjä malleja on vaivannut lanseerauksesta lähtien massiiviset saatavuusongelmat, jotka ovat vaikuttaneet radikaalisti myös hintatasoon. Suomessa jälleenmyyjillä on edelleen jonossa tuhansia asiakkaita, jotka ovat tilanneet näytönohjaimen alkuperäisellä tai nykyistä huomattavasti edullisemmalla hinnalla jo syksyllä, mutta näytönohjainta ei ole vieläkään saatu toimitettua. Kuluttajansuojalain mukaan jälleenmyyjän on tarjottava asiakkalle korvaavaa tuotetta.

Näytönohjainvalmistajat ovat julkaisseet GeForce RTX 30- näytönohjaimistaan LHR-malleja, jotka ovat kuitenkin käytännössä eri tuote kuin alkuperäinen eli niillä on omat tuote- ja EAN-koodinsa. Jälleenmyyjästä riippuen uusia LHR-malleja voidaan tarjota jonossa oleville alkuperäisten mallien tilaajille tai LHR-mallit myydään uutena tuotteena aiemmista jonoista välittämättä.

Suomalainen jälleenmyyjä Jimm’s PC-Store on ilmoittanut asiakkailleen, että GeForce RTX 30 -näytönohjaimia jonottaville aletaan tarjoamaan keväällä lanseerattuja LHR- eli Lite Hash Rate -malleja alkuperäisten ei-louhintarajoitettujen mallien tilalle. Yhtiön näkemyksen mukaan GeForce RTX 30 -sarjan LHR-malli on korvaava tuote alkuperäiselle mallille pelikäyttöön.

Jimm’sin mukaan, kun GeForce RTX 30 -näytönohjaimien LHR-malleja saapuu varastoon, asiakkaiden tilaukseen vaihdetaan kyseisen näytönohjaimen LHR-rinnakkaismalli tilausjärjestyksessä. Asiakaspalvelu huolehtii, että jonotusjärjestys pysyy samana ja muutokset tehdään automaattisesti, eikä asiakkaalta vaadita toimenpiteitä. Muutoksia ei tehdä kerralla, vaan sitä mukaan, kun päivitettyjä LHR-malleja saapuu varastoon. LHR-mallit tulevat Jimm’sissä yleiseen myyntiin, kun kyseisen mallin jono on purettu.

