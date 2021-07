Modaajan kehittämä Lost Joker 2 naittaa Voodoo 3:n ja PowerVR PCX2:n yhteen pakettiin

Näytönohjaimen luonut Anthonyt Zxclxiv on tuttu muun muassa alkuvuodesta esitellystä, itse suunniteltuun piirilevyyn perustuvasta Voodoo5 6000 -näytönohjaimesta.

Uutisoimme alkuvuodesta Anthony-nimellä tunnetusta modaajasta, joka rakensi irtokomponenteista oman, toimivan Voodoo 5 6000 -näytönohjaimen. Modaajan nimeksi on sittemmin tarkentunut Anthony Zxclxiv, eikä hän ole jäänyt lepäämään laakereillaan S.U.X. 6000 eli Special Unified Xccelerator 6000 -nimellä tuotetun Voodoon jälkeenkään.

Tällä kertaa Zxclxivin laboratoriossa on keitetty kokoon itse suunnitellulla piirilevyllä varustettu Lost Joker 2 -näytönohjain. Toisin kuin Voodoon kohdalla, näytönohjain ei perustu aiemmin olemassa olleeseen malliin, vaan se on täysin itse suunniteltu.

Lost Joker 2:n piirilevylle on istutettu kaksi täysin erillistä näytönohjainta: Voodoo 3 3500 16 Mt:n muistilla ja PowerVR PCX2 4 Mt:n muistilla. Voodoo toimii oletuksena 183 MHz:n kellotaajuudella, kun PCX2:n vakiokellotaajuus on 66 MHz, mutta piirilevyllä on myös ylikellotusjumpperi, joka nostaa sen kellotaajuuden 80 MHz:iin. Näytönohjaimen I/O-paneelista löytyy VGA-ulostulo ja VGA-läpivienti, joka mahdollistaa sen käytön erillisen näytönohjaimen rinnalla. Metodi on tuttu esimerkiksi 3dfx:n ensimmäisistä Voodoo-sukupolvista, jotka vaativat erillisen 2D-ohjaimen.

Lost Joker 2 -näytönohjaintaan YouTubessa esitelleen Michael Dalen mukaan Zxclxiv myy myös kyseistä näytönohjainta halukkaille Facebook-sivujensa kautta. Sivuilla ei kuitenkaan ainakaan nopealla selailulla löytynyt hintaa näytönohjaimelle.

