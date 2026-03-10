NVIDIAn vuonna 2021 julkaiseman GeForce RTX 3060 -näytönohjaimen kerrotaan palaavan markkinoille Samsungin valmistamana. Korealainen Hangkyung-uutissivusto kertoo Samsungin käynnistelevän uudelleen 8 nanometrin valmistusprosessia DUV-tekniikalla (Deep Ultraviolet), jolla RTX 30 -sarjan Ampere-näytönohjaimet aiemminkin valmistettiin. Sittemmin NVIDIA on siirtynyt TSMC:n asiakkaaksi RTX 40- ja RTX 50 -sarjojen sekä nykyisten tekoälykiihdytykseen suunnattujen näytönohjainten myötä.
NVIDIAn arvellaan haluavan ulkoistaa RTX 3060 -piirien valmistus Samsungille vanhemmalla valmistusprosessilla, jotta nykyinen asiakkuus TSMC:llä jatkuisi ennallaan täydellä tuotantokapasiteetilla. Samsungilla on valmiiksi hankittu osaaminen 8 nm:n prosessiin DUV-tekniikalla, minkä ansiosta NVIDIA välttää ylimääräiset siirtymävaiheen kulut, joita syntyisi RTX 3060:n mukauttamisesta TSMC:n nykyisille prosesseille. Lisäksi TSMC:llä voidaan näin keskittyä NVIDIAn tekoälykiihdyttimiin, joiden kysyntä on eittämättä kovaa B2B-puolella.
Vielä on tosin epäselvää, onko raporttien kohteena alkuperäinen RTX 3060 -malli 12 gigatavun näyttömuistilla vai vuonna 2022 nähty 8 Gt:n uudelleenjulkaisu.
Lähde: TechPowerUp
4 kommenttia
Loading new replies...
Näytetään 50 ensimmäistä kommenttia. Lue kaikki kommentit ja keskustele aiheesta foorumilla TechBBS →